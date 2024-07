Detlef Neuhaus verlässt Solarwatt, Benjamin Frank leitet Geschäfte

Der CEO der Solarwatt, Detlef Neuhaus, hat seine Aufgaben zum 1. Juli niedergelegt. Der CFO Benjamin Frank übernimmt seine Aufgaben kommissarisch.

Laut Pressemitteilung der Solwarwatt einigten sich Neuhaus und der Verwaltungsrat des Unternehmens einvernehmlich, den Vertrag von Herrn Neuhaus nicht zu verlängern. Mit Benjamin Frank übernehme ein in der Solarindustrie sehr erfahrener Manager bis auf Weiteres kommissarisch die Verantwortung in der Geschäftsleitung, so Solarwatt.

„Wir sind Herrn Neuhaus für seine 14-jährige Tätigkeit als CEO der Solarwatt sehr dankbar. Er hat die Transformation des Unternehmens vom Modulhersteller zu einem integrierten Systemhaus engagiert, konsequent und mit Weitblick vorangetrieben“, sagt der Vorsitzende des Verwaltungsrats, Achim Wörner. Diese strategische Weichenstellung habe die zentrale Voraussetzung für die erfolgreiche wirtschaftliche Zukunft der Solarwatt geschaffen. „Herr Frank wird mit seiner großen Erfahrung in der Solarbranche und seiner Finanzexpertise den eingeschlagenen Kurs fortsetzen“, sagt Wörner.

Detlef Neuhaus betont die Rolle der Solarwatt als „Pionierin des ganzheitlichen Energiemanagements“. „Das Solarwatt-Führungsteam hat unter meiner Leitung in sehr herausfordernden Zeiten und im intensiven Dialog mit unseren Kunden und Stakeholdern immer wieder neue Lösungen und technologische Innovationen entwickelt. Ich bin dankbar, dass ich Solarwatt über einen langen Zeitraum lenken und gestalten durfte – und wünsche dem Unternehmen, seinen Kunden und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine gute und erfolgreiche Zukunft“, sagt er.

Ende April hatte Solarwatt das Aus für die Modulfertigung in Sachsen verkündet. Das Filialnetz in Deutschland will das Unternehmen hingegen ausbauen.

Die 1993 gegründete Solarwatt GmbH ist einer der deutschen Solarpioniere. Zum Angebot gehören Lösungen für die Eigenversorgung mit Solarstrom, nachhaltiger Wärme und Elektromobilität. Das umfasst Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und E-Auto-Ladelösungen für Eigenheim und Gewerbe.

Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH