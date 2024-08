Hybrid-Solarpark in Wald-Michelbach in Betrieb

Foto: Tricera Energy Der Batterie-Großspeicher ist in zwei Containern untergebracht.

In Wald-Michelbach ist einer der ersten Hybrid-Solarparks im Bundesland Hessen in Betrieb gegangen. Die Anlage speichert tagsüber überschüssigen Solarstrom in einem Batteriegroßspeicher und stellt diesen nachts wieder zur Verfügung.

Die GGEW AG, Anbieter für Energie, Telekommunikation, Mobilität und Infrastruktur aus dem südhessischen Bensheim, hat den mit Tricera-Batteriespeichern bestückten Hybrid-Solarpark Wald-Michelbach aus dem gemeinsamen Projekt mit dem Projektentwickler Abo Energy übernommen. Die Photovoltaik-Freiflächenanlage mit 4,6 Megawatt Leistung erzeugt tagsüber Solarstrom. Zudem speichert sie als eine der ersten Anlagen dieser Art im Bundesland Hessen den Strom bei Bedarf in den Großspeichern, die Teil der Anlage sind. Es ist der größte Speicher der Region. „Sollte mehr Strom erzeugt werden, als akut benötigt wird, fließt dieser Überschuss in den bereitstehenden Batteriegroßspeicher“, sagt Carsten Hoffmann, Vorstand der GGEW. Dabei befinden sich die Lithium-Ionen-Speicher in zwei Batteriespeicher-Containern auf dem Gelände der Anlage und fassen insgesamt 5,8 Megawattstunden bei einer Leistung von 1,6 Megawatt. Auf dem etwa sieben Hektar fassenden Areal erzeugen fortan mehr als 8.200 Photovoltaik-Module regionalen Grünstrom – rund 5,1 Millionen Kilowattstunden im Jahr. Somit können etwa 1.700 Haushalte mit klimafreundlicher Energie beziehen. Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden „Indem wir die Energie speichern, können wir durch die gewonnene Flexibilität den Anteil der Erneuerbaren im Netz bedarfsgerecht auch in der Nacht erhöhen. Speicheroptionen werden in Zukunft beim Umbau der Stromversorgung auf erneuerbare Energien ein wichtiger und grundlegender Faktor sein. Hybrid-Solarparks sind deshalb ein wichtiges Instrument für die Energiewende und zum Vorbeugen von Preisschwankungen an den Energiebörsen“, sagt Florian Grob, Bereichsleiter Erneuerbare Energien der GGEW. Der Hybrid-Solarpark in Wald-Michelbach ist aus einer Innovationsausschreibung der Bundesnetzagentur heraus entstanden. Der Bund fördert damit besonders netz- oder systemdienliche, effiziente Anlagenkombinationen aus verschiedenen erneuerbaren Energien sowie Zusammenschlüsse aus Erneuerbaren_Energien-Anlagen und Speichern. Quelle: Tricera Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH

