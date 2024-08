Lichtblick Energy as a Service setzt auf Aurora Solar

Lichtblick und Aurora Solar kooperieren bei Planung und Design von Photovoltaikanlagen. Dabei kommt auch KI basierte Software zum Einsatz.

Das Unternehmen LichtBlick Energy as a Service setzt ab sofort auf die Planungs- und Solardesign-Expertise von Aurora Solar. Das Softwareunternehmen unterstützt die Tochterfirma des integrierten Energieversorgers LichtBlick bei der Gestaltung des Kund*innenprozesses – vom initialen Angebot bis zur Installation. Wichtige Funktionen verschiedener Tools zur Photovoltaik-Installation werden dabei gebündelt und mithilfe einer Software abgebildet.

„Durch die Integration der fortschrittlichen Planungs- und Vertriebstechnologien von Aurora Solar können wir Kund*innen schneller ein maßgeschneidertes Angebot erstellen“, sagt Alexander Vogt. Vogt ist Head of Product & Technology von LichtBlick Energy as a Service. „Damit können wir den gesamten Prozess weiter verkürzen.”

Um eine präzise und effiziente Planung zu gewährleisten, nutzt LichtBlick Energy as a Service den Expert Design Service (EDS) von Aurora Solar. Ein Expert*innenteam von geschulten Planer*innen liefere auch bei komplexen Dachflächen innerhalb von drei Stunden eine gebrauchsfertige Planung. Dafür haben die Partner ein Workflow inklusive API-Schnittstelle entwickelt, getestet und in das CRM von LichtBlick Energy as a Service integriert.

Einsatz KI-basierter Software

Es gehe ferner darum, den Prozess vom initialen Angebot bis zur detaillierten Feinplanung komplett digital abzubilden. Die Präqualifizierung interessierter Eigenheimbesitzer*innen erfolgt dabei anhand von Satellitendaten und LiDAR-Daten. Für den ersten Kund*innentermin wird ein initiales Angebot erstellt, das u.a. ein überzeugendes 3D-Modell, Verschattungsanalyse und Ertragsprognosen beinhaltet. In der Feinplanung des Angebots kommt dann gegebenenfalls Aurora Solars EDS zum Einsatz. Die Angebotserstellung für Kundinnen und Kunden wird durch künstliche Intelligenz unterstützt und umfasst KI-Vorschläge für die 3D-Dachplanung, inklusive Dachneigung und Höhe per LiDAR, sowie die Modulbelegung und Auslegung von String- & Micro-Wechselrichtersystemen.

