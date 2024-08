Enertrag wird Mitglied bei Luftfahrtverband Aireg für SAF

Die Brandenburger Enertrag will die Produktion von grünem Kerosin in Deutschland voranbringen. Jetzt ist das Unternehmen Mitglied im Luftverkehrsverband Aireg geworden.

Das auf einen Mix regenerativer Energien sowie die Sektorkopplung spezialisierte Enertrag forciert das Geschäft mit nachhaltigen Luftfahrtkraftstoffen (Sustainable Aviation Fuels – SAF). Das Unternehmen schließe sich deshalb der Luftfahrtinitiative aireg (Aviation Initiative for Renewable Energy in Germany) an, teilte Enertrag mit. Ziel sei, mit anderen Mitgliedern an der klimafreundlichen Transformation der Luftfahrt zu arbeiten.

Enertrag betreibe zahlreiche Projekte in Deutschland und Südafrika, die darauf abzielen, die Produktion und Nutzung von SAF zu fördern. In Deutschland kümmere sich „Concrete Chemicals“ mit den Partnern Cemex und Sasol darum, abgeschiedenes CO 2 aus der Zementproduktion unter Verwendung von grünem Wasserstoff in nachhaltige Flugkraftstoffe umzuwandeln. Das Unternehmen aus Brandenburg engagiere sich ferner in der Lausitz bei der Entwicklung der Standorte Schwedt und Schwarze Pumpe zu Zentren für die Energiewende. Besonders hervorzuheben sei das südafrikanische Projekt HyShift. Dieses Projekt zeige das Potenzial von grünem Wasserstoff als Schlüsselkomponente für eine nachhaltige Zukunft der Luftfahrt.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal von Enertrag sei das Verbundkraftwerk, das Windenergie, Photovoltaik und grünen Wasserstoff in einem integrierten System kombiniert. Dieses Kraftwerk ermögliche eine kontinuierliche und zuverlässige Versorgung mit erneuerbarer Energie.

Enertrag-Vorstandsmitglied Dr. Tobias Bischof-Niemz, „Wir freuen uns sehr, Teil von aireg zu sein und gemeinsam mit anderen Mitgliedern an der Weiterentwicklung und Förderung von nachhaltigen Flugkraftstoffen zu arbeiten.“

Melanie Form, Geschäftsführerin und Mitglied des aireg-Vorstands: „Das Engagement von Enertrag zum Ausbau der deutschen Standorte ist entscheidend für unser Ziel, Deutschland als Leitmarkt für SAF zu etablieren.“

Quelle: Enertrag | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH