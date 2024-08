Umfrage: Geld löst Klimaschutz als Hauptmotiv für Photovoltaik ab

Das Gros der Käufer einer PV-Anlage in Deutschland tätigt die Investition ihrer Rentabilität wegen. Klimaschutz spielt laut einer Umfrage von Zolar eine untergeordnete Rolle.

Der Kauf einer Photovoltaik-Anlage ist in Deutschland vor allem dadurch motivert, Geld zu sparen. Das geht aus einer Umfrage des PV-Unternehmens Zolar hervor. Dagegen habe Klimaschutz als Grund für den Kauf einer Solaranlage in den vergangenen vier Jahren kontinuierlich an Bedeutung verloren. Das sei das Ergebnis einer repräsentativen Appinio-Umfrage unter 1000 Menschen in Deutschland im Auftrag von Zolar. Demnach nannten 2021 mit 57 Prozent noch deutlich mehr als die Hälfte der Befragten Klimaschutz als Grund für den Kauf einer Solaranlage. Bis 2024 nahm diese Zahl kontinuierlich ab und liegt nun noch bei 43 Prozent.

„Wir beobachten in den vergangenen vier Jahren eine deutliche Entwicklung bei den deutschen Solarkäufer:innen.“ Das sagte Dr. Sarah Müller, Geschäftsführerin von Zolar. „Klimaschutz ist nach wie vor ein wichtiger Grund für den Kauf einer Solaranlage, aber die Wirtschaftlichkeit spielt eine immer größere Rolle. Die Menschen wollen wissen, wie sehr und ab wann sich eine geplante Anlage rentiert.“

Mit 62 Prozent ist der in diesem Jahr am häufigsten genannte Grund, Geld zu sparen. Dahinter folgt mit einigem Abstand der Wunsch, unabhängig von Energieversorgern zu werden. 47 Prozent und damit knapp die Hälfte der Befragten nannte diesen Grund. Noch im Jahr 2022 war kurz nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine die Unabhängigkeit von Energieversorgern mit 66 Prozent der meistgenannte Grund.

Als Reaktion auf das geänderte Kunden-Sentiment bringe Zolar ferner einen Online Konfigurator auf den Markt. Dieser solle Kund:innen in die Lage versetzen, Kosten, Erträge und CO2-Ersparnis über die gesamte Lebensdauer einer Solaranlage schon während der Planung berechnen können.

Quelle: Zolar | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH