Nordamerika baut die meisten Raffinerien mit erneuerbaren Energien

Laut dem Datenanalyseunternehmen Globaldata liegt Nordamerika beim Aufbau von Raffinerien mit erneuerbaren Energien weltweit vorne. Im Verhältnis zu den konventionellen Kapazitäten ist dieser aber gering.

Treiber für den Aufbau von Raffinerien mit erneuerbaren Energien seien Klimaschutz, technologische Fortschritte und strikter werdende Vorschriften zu CO2-Emissionen. Der Ausbau von Raffinerien mit erneuerbaren Energien nehme weltweit zu, am stärksten aber voraussichtlich in Nordamerika, so Globaldata. Das gehe aus dem Bericht „Renewable Refineries Capacity and Capital Expenditure Outlook by Region, Countries, Companies, Projects and Forecast to 2028“ hervor. Im Zeitraum 2024 bis 2028 könnte Nordamerika demnach eine neue Raffineriekapazität von 10.659 Millionen Gallonen (mmgy) pro Jahr auf Basis erneuerbarer Energien schaffen. Den Großteil davon verorten die Analysten in den USA. In Europa rechnet Globaldata mit 3.053 mmgy, in Asien mit 2.818 mmgy.

Bhargavi Gandham, Öl- und Gasanalyst bei Globaldata, kommentiert: „Da sich mehrere Länder auf Netto-Null-Emissionen konzentrieren, steigt die Nachfrage nach erneuerbaren Kraftstoffen wie nachhaltigem Flugbenzin (SAF) und erneuerbarem Diesel rapide an. Diese steigende Nachfrage führt zu erheblichen Kapazitätserweiterungen, insbesondere in Nordamerika, Asien und Europa.“

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Auf einzelne Länder bezogen liegen die USA weltweit vorne. Geplante und angekündigte Projekte bis 2028 kommen dort laut Globaldata auf eine Kapazität von 8.989 mmgy. Als weitere Schlüsselländer in Bezug auf den Ausbau der erneuerbaren Raffinerien bis 2028 nennt Globaldata Panama (1.733 mmgy), Kanada (1.671 mmgy) und China (1.191 mmgy).

Auch wenn die Zahlen auf den ersten Blick hoch scheinen, relativieren sie sich schnell im Verhältnis zu den konventionellen Raffinerie-Kapazitäten. Die geplante Erneuerbare-Energien-Kapazität in den US-Raffinerien liegt umgerechnet bei 586.366 barrel täglich. Laut Statista betrug die Kapazität der Erdöl-Raffinerien 2023 in den USA rund 18,4 Millionen barrel täglich.

Gandham schlussfolgert: „Es wird erwartet, dass der globale Kapazitätszuwachs an erneuerbaren Raffinerien während des Prognosezeitraums hauptsächlich durch eigenständige erneuerbare Raffinerien (67 %) erfolgen wird. Die Kapazitätserweiterungen durch Raffinerie-Co-Processing und Raffinerie-Umstellung werden 22% bzw. 11% im Zeitraum 2024-28 ausmachen“. Nicht aufgeschlüsselt ist in der Pressemitteilung hingegen, aus welcher erneuerbaren Energiequelle die Raffinerien ihre Rohstoffe beziehen sollen. Bisher ist Biomasse mit Abstand das führende erneuerbare Rohmaterial für Kraftstoffe. Befürworter halten sie daher für unverzichtbar. Sogenannte E-Fuels auf Basis von grünem Wasserstoff sind noch in einem frühen Stadium.

Dieser Bericht wurde auf der Grundlage von Daten und Informationen aus eigenen Datenbanken, Primär- und Sekundärdaten sowie internen Analysen erstellt. Er ist ab 3.000 USD (Single-User-Lizenz) erhältlich.

Quelle: Globaldata | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH