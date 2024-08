Aiko liefert Solarzellen für Brunel Solar Team für Solarauto-Rennen in Südafrika

Das Solartechnologieunternehmen Aiko wird Solarzellen für das Solarauto des Brunel Solar Team liefern, mit dem dieses bei der Sasol Solar Challenge 2024 antreten will.

Das Brunel Solar Team mit Sitz an der TU Delft in den Niederlanden hat schon oft erfolgreich an Solarauto-Rennen teilgenommen. Die Sasol Solar Challenge findet im September in Südafrika statt und geht nun in ihr 16tes Jahr. Namensgeber ist der Energie- und Chemiekonzern Sasol. Ziel des Rennens ist es, eine möglichst weite Distanz allein mit Solarantrieb zurückzulegen. Bei dem Solarauto-Rennen in Südafrika gilt es, wechselhaftes Wetter und einen Höhenunterschied von 2.000 Metern zu bewältigen. Die Teams kooperieren meist mit Solartechnologie-Firmen und erproben im Rennen auch deren neueste Entwicklungen. Da die Solarflitzer leicht, aerodynamisch, effizient und sicher sein müssen, sind sie auch für andere Ingenieursdisziplinen eine beliebte Testumgebung.

„Wir glauben, dass diese Partnerschaft das unglaubliche Potenzial der Solarenergie bei der Förderung nachhaltiger Transportlösungen hervorheben wird“, sagte Jessica Zhang, CMO von Aiko.

Die Sasol Solar Challenge in Südafrika findet im Wechsel mit dem bekannteren Solarauto-Rennen, der World Solar Challenge, statt. Im August 2025 werden die Solarautos wieder das australische Outback von Darwin nach Adelaide durchqueren. Beim vorigen Rennen im Jahr 2023 gewannen Teams aus Belgien und Australien das 3.000 Kilometer lange Solarauto-Rennen, wie der Solarserver berichtete.

Die TU Delft ist auch im Solarhaus-Wettbewerb Solar Decathlon oft stark vertreten.

Quelle: Aiko, Sasol Solar Challenge | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH