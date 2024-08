Klimapark Steinhöfel: Größte Agri-Photovoltaik-Anlage Europas entsteht in Brandenburg

Der Agri-PV-Entwickler Sunfarming baut mit dem Klimapark Steinhöfel die mit 753 MW Leistung größte Agri-Photovoltaik-Anlage Europas. Das Umspannwerk für das Projekt entsteht in Zusammenarbeit mit Spie.

Der Agri-PV-Entwickler Sunfarming baut in Zusammenarbeit mit dem technischen Dienstleister Spie das Umspannwerk für den Klimapark Steinhöfel. Es soll sich um Europas bisher größtes Agri-PV-Projekt handeln. Der Klimapark erstreckt sich über acht Ortsteile der brandenburgischen Gemeinde und soll eine installierte Gesamtleistung von 753 Megawatt ans Netz bringen. Das Umspannwerk mit insgesamt vier Transformatoren sorgt dafür, dass man die erzeugte Energie über 110-Kilovolt-Kabelsysteme in das bestehende Hochspannungsnetz des regionalen Verteilnetzbetreibers Edis einspeisen kann.

Spie erbringt bei diesem Projekt sämtliche Leistungen von der Baugenehmigungs- und Ausführungsplanung über die gesamte Materialbeschaffung für das Umspannwerk, Primär- und Sekundärplanung bis zur Montage und Inbetriebnahme. „Wir bündeln unsere jahrzehntelange Erfahrung, um dieses komplexe Projekt zu realisieren“, sagt Hannes Weinreich, Leiter der Abteilung Green Substations im Geschäftsbereich High Voltage von Spie Deutschland & Zentraleuropa. „Die Herausforderungen liegen dabei vor allem in dem eng getakteten Zeitplan, bei dem viele Arbeitsschritte exakt ineinandergreifen müssen, damit ein Vorhaben dieser Größenordnung gelingt.“

Energieerzeugung und landwirtschaftliche Produktion auf 500 Hektar

Der Klimapark Steinhöfel ist laut Spie ein Leuchtturm-Projekt der Photovoltaik-Branche und kombiniert die nachhaltige Energieerzeugung mit echter landwirtschaftlicher Produktion auf einer Fläche von rund 500 Hektar. Innovative Konstruktionen und Technologien ermöglichen eine Doppelnutzung der landwirtschaftlichen Flächen mit Licht- und Regenwassermanagement unter den nach DIN SPEC auf einer Mindesthöhe von 2,10 Metern bifazialen Glas-Glas-PV-Modulen. Diese Doppelnutzung soll positive Effekte für das Tierwohl und die Haltungsform, die Biodiversität, die CO 2 -Reduktion, den Grundwasserschutz und die landwirtschaftliche Ertragssicherung auf den bislang schwer bewirtschaftbaren sandigen Böden in dieser Region haben. Dabei hat Sunfarming das landwirtschaftliche Konzept für den Klimapark Steinhöfel in enger Zusammenarbeit mit einer landwirtschaftlichen Beratung der Agrarbetriebe vor Ort und den örtlichen Landwirten entwickelt und innerhalb von vier Jahren Entwicklungszeit zur Baugenehmigungsphase gebracht. Nach dem Bau der Agri-PV-Anlagen will man die landwirtschaftlichen Böden als mehrjährige Futtermittelproduktionsflächen sowie als temporäre Portionsweiden für die Kälber- und Färsenzucht nutzen.

Klimapark Steinhöfel größtes Sunfarming-Pionier-Projekt

„Der Klimapark Steinhöfel ist das größte Sunfarming-Pionier-Projekt, welches wir mit den Satzungsbeschlüssen in allen Ortsteilen erfolgreich in knapp vier Jahren entwickelt haben“, sagt Martin Tauschke, Mitgründer und Geschäftsführer von Sunfarming. „Dieses anspruchsvolle Projekt können wir nur aufgrund der sehr guten und engen Kooperation mit der Gemeinde Steinhöfel, den Bürgern der Region, dem Landkreis Oder-Spree, unseren landwirtschaftlichen Verpächtern sowie unseren technischen Partnern realisieren.“ Sunfarming entwickelt und erforscht seit mehr als 10 Jahren eigenentwickelte Agri-PV-Systeme. „Derzeit befinden sich mehrere Gigawatt Agri-PV-Anlagen in unserer Entwicklung. Sowohl in der Anwendung über Pflanzen- und Obstbau als auch für die Haltung von Mutterkühen und Kälbern, Geflügel und Damwild. Der Klimapark Steinhöfel ist Teil unserer Forschung, mit der wir belegen, dass Agri-PV-Anlagen Umwelt, Natur und Grundwasser gegen Klimawandel schützen und echte Wertschöpfung in ländliche Regionen bringen“, sagt Edith Brasche, Geschäftsführerin Projektentwicklung bei Sunfarming.

Die Arbeiten für das Umspannwerk beginnen voraussichtlich im dritten Quartal 2025, die Inbetriebnahme ist für das zweite Quartal 2026 geplant. Ab Inbetriebnahme werden erste Teile des Agri-PV-Parks in Steinhöfel über das Umspannwerk direkt ans Netz gehen.

Quelle: Spie | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH