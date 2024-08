Photovoltaik-Planungssoftware mit KI-basierter Hinderniserkennung

Die Photovoltaik-Planungssoftware Helioscope von Aurora Solar verfügt nun über eine KI-basierte Hinderniserkennung. Das soll die Planung von gewerblichen und industriellen Solarprojekten auf großen Dächern beschleunigen.

Aurora Solar hat seine Photovoltaik-Planungssoftware Helioscope und ein Tool erweitert, das ähnliche Hindernisse bei der Planung von Photovoltaik-Anlagen identifizieren kann. Die Funktion mit dem Namen „Helioscope Similar Obstruction Detection“ basiert auf einer firmeneigenen KI-Technologie und soll den Prozess optimieren, mit dem Planer Flächen oder Bereiche, in denen man PV-Module nicht platzieren kann, erkennen und in die Planung einarbeiten können. Dazu gehören Dachfenster, Luken und andere Hindernisse. Das Produkt eignet sich für den Einsatz in gewerblichen und industriellen Solarprojekten.

Je größer und komplexer Solarprojekte sind, desto komplexer ist es laut Aurora Solar, die zahlreichen Hindernisse wie Klima- und Lüftungsanlagen in die Planung miteinzubeziehen. Traditionell war die Identifizierung und Einrichtung von Sperrzonen für diese Hindernisse eine aufwändige, manuelle Aufgabe. Dieses verlängert den Zeitrahmen für die Planung. Helioscope Similar Obstruction Detection soll den Zeitaufwand für das Finden und die Handhabung von Hindernissen auf dem Dach deutlich reduzieren.

Als laut Unternehmen erste KI-basierte Hinderniserkennung für große gewerbliche und industrielle Solarprojekte kann Helioscope ähnliche Hindernisse schnell erkennen und Sperrflächen erstellen. Was normalerweise 10 bis 15 Minuten dauert, kann nun in automatisiert 10 bis 15 Sekunden erledigt. Dazu kommen verkürzte Projektlaufzeiten. Durch die Automatisierung der Erkennungs- und Erstellungsprozesse der Sperrzonen können Solarentwickler sowie Engineering-, Beschaffungs- und Bauunternehmen ihre Planungen beschleunigen, sodass sie sich auf umsatzträchtige Aufgaben konzentrieren und mehr Angebote erstellen können.

Während die KI-basierte Hinderniserkennung in der Solartechnik für Privathaushalte nicht neu ist, war ihr Einsatz für Industrie und Gewerbe bisher auf Projekte mit kleinen Dächern beschränkt. Mit der Einführung von Helioscope Similar Obstruction Detection sollen Solarexperten die Erkennung und Erstellung von Sperrungzonen selbst auf den größten Dächern automatisieren können.

Quelle: Aurora Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH