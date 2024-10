Brennstoffzellen: SFC Energy kauft Technologie von Ballard

SFC Energy erweitert sein Angebot um Wasserstoff-Brennstoffzellen mit einer Leistung von 1,7 kW und 5 kW und erwirbt IP-Rechte und die bestehende Kundenbasis bei stationären Wasserstoff-Brennstoffzellen von Ballard Power Systems Europe.

Die SFC Energy AG, Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, übernimmt gemeinsam mit ihrer neu gegründeten dänischen Tochtergesellschaft SFC Denmark ausgewählte Vermögenswerte des stationären Wasserstoff-Brennstoffzellen-Geschäfts von Ballard Power Systems Europe (BPSE) in Skandinavien. Die Übernahme beinhaltet auch Technologie und IP-Rechte. BPSE ist eine Tochtergesellschaft von Ballard Power Systems, einem Pionier im Bereich Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellen mit Hauptsitz in Vancouver in Kanada. Der Kaufpreis liegt im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich.

Mit der Transaktion erweitert SFC das eigene Angebot um zwei im Kundeneinsatz bewährte Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen mit einer Leistung von 1,7 kW und 5 kW. Durch die standardisierte Konstruktionsweise lassen sich wie beim bestehenden EFOY-System von SFC mehrere Brennstoffzellenmodule clustern. Zudem ist Teil der Transaktion neben der bestehenden BPSE-Kundenbasis auch eine laut Unternehmen vielversprechende Vertriebspipeline. Ebenfalls übernimmt SFC vorbehaltlich der Zustimmung der Kunden die Wartungsverträge der durch BPSE bereits heute installierten Basis an rund 400 Standorten, welche sich hauptsächlich in den nordeuropäischen Ländern Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland befinden. Ferner wird SFC Denmark im Zuge der Transaktion ausgewählten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von BPSE, die über wichtiges Fachwissen verfügen und während ihrer Tätigkeit bei BPSE den Großteil ihrer Arbeitszeit Tätigkeiten im Zusammenhang mit den relevanten stationären Wasserstoffanlagen widmen, ein zukünftiges Beschäftigungsangebot unterbreiten.

Die Akquisition der Vermögenswerte soll ein Fundament für die weitere Expansion in Nordeuropa bilden. Zudem soll die Gründung von SFC Denmark bei Vertrieb, Service, Anwendungstechnik und Montage die Expansion beschleunigen. Dabei will das Unternehmen Forschung und Entwicklung sowie die Produktion will in die bestehenden SFC-Organisationen an den Standorten in Deutschland und Rumänien integrieren. Ferner erwartet der Vorstand von SFC, dass das Neugeschäft ab dem Jahr 2025 einen Umsatz im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich und positive Beiträge zu EBITDA und EBIT generieren wird.

SFC Energy bietet umfassendes Portfolio an stationären Brennstoffzellen unter 50 kW

„Durch die Integration der Expertise von Ballard Power Systems in diesem Leistungsbereich in unser Produktportfolio können wir unserer gemeinsamen Kundenbasis das weltweit umfassendste Angebot an stationären Brennstoffzellen unter 50 kW anbieten“, sagt Peter Podesser, Vorstandsvorsitzender der SFC Energy AG. „Die Transaktion zahlt damit auf verschiedene Elemente unserer definierten und konsequent verfolgten Wachstumsstrategie ein. Die Herausforderung besteht nun darin, das adressierbare Marktpotenzial – das wir in der ersten Phase auf weit über 1.000 Standorte in Nordeuropa schätzen – zu erschließen und Synergien entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu realisieren.

Quelle: SFC Energy AG | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH