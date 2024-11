1Komma5°: Strompreisgarantie auf 10 Cent pro kWh gesenkt

1Komma5° hat seine Strompreisgarantie auf bis zu 10 Cent je kWh im Jahresschnitt gesenkt und verfünffacht das von der Garantie abgedeckte Stromvolumen. Die Preisgarantie gilt für den insgesamt produzierten und verbrauchten Strom von Haushalten.

1Komma5° hat seine Strompreisgarantie für seinen dynamischen Tarif geändert. Kund:innen, die das auf der künstlichen Intelligenz basierende Energiemanagementsystem Heartbeat AI nutzen, erhalten eine Strompreisgarantie von nun 10, 12 und 14 Cent pro kWh im Jahresschnitt statt bislang 15 Cent. Somit reicht das Unternehmen die Vorteile der zunehmenden Dynamisierung des Strommarktes an deutsche Haushalte durch. Zudem erhöht das Unternehmen die von der Strompreisgarantie abgedeckte Menge von 2.000 kWh auf 10.000 kWh pro Jahr, um so auch Kund:innen mit Wärmepumpe und Elektroauto besser abzusichern. So soll der Kostendeckel Sicherheit für Hausbesitzer:innen bieten, die ihr Gebäude durch eine Photovoltaik-Anlage und einen Speicher, auch in Kombination mit weiteren Komponenten wie Wärmepumpe oder Elektroauto-Ladestation, betreiben wollen.

„Wir wollen es noch einfacher und sicherer machen. Deshalb unterscheiden wir auch nicht mehr nach Netzbezug, Verkaufserlösen oder Stromeigenerzeugung, sondern fassen all das in einem ganzheitlichen Preis zusammen, unserem Heartbeat-Preis”, sagt Philipp Schröder, CEO von 1Komma5°. „Jeder dritte Nutzer von Heartbeat AI hatte im Zeitraum von Anfang Mai bis Ende August bereits mehr Einnahmen als Ausgaben und damit effektiv keine Kosten mehr für die Stromnutzung.“ Allerdings steigen laut Schröder die Preise bereits im Herbst und Winter wieder an. Ab dem 1. Januar 2025 erwartet das Unternehmen erstmals noch eine zusätzliche Reduktion, da dynamische Netzentgelte einen stärkeren Einfluss auf die Preisbildung haben als der Preis an der Strombörse für sich. „In jedem Fall variieren die Ergebnisse stark nach individueller Ausstattung und Verbrauchsverhalten, daher ist die neue Garantie umso wichtiger für unsere Kundinnen und Kunden“, so Schröder. Je mehr Systeme man im Haushalt über Heartbeat AI optimiere, desto besser sei das Ergebnis.

1Komma5°-Strompreisgarantie umfasst Netzbezug und Eigenverbrauch der PV-Anlage

Die neue Preisgarantie umfasst den gesamten Stromverbrauch eines Haushalts und enthält Netzbezug und Eigenverbrauch der Photovoltaik-Anlage. Die Garantie gilt bis zu einem Jahresverbrauch von 10.000 kWh. Die Garantie gibt es nur Kombination mit einer 1Komma5°-Solaranlage und einem auf die Strombörse optimierten Stromspeicher, die jeweils kompatibel mit Heartbeat AI sein müssen. Sie beinhaltet neben den Netzentgelten auch die Mehrwertsteuer und Abgaben sowie die Investitionskosten der Photovoltaik-Anlage.

Die Garantie schwankt in Abhängigkeit von den örtlichen Netzentgelten entlang von drei Preisstufen in Höhe von 10, 12 und 14 Cent pro kWh. „Diese Stufen vereinfachen bereits stark die Komplexität von über 800 Netzbetreibern und teilweise nach Hausnummern wechselnden Netzentgelten”, sagt Jannik Schall, Produktchef von 1Komma5°.

Nachdem das gesetzliche Recht auf einen Smart Meter politisch infrage gestellt wurde, hat 1Komma5° angekündigt, die Lücke für Kundinnen und Kunden zu füllen und insgesamt 500.000 Smart Meter kostenlos für deutsche Haushalte zu installieren.

Quelle: 1Komma5° | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH