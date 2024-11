Der Batteriespeicherhersteller Anker Solix hat mit der Solarbank 2 AC einen neuen PV-Speicher innerhalb seiner Solarbank 2-Serie angekündigt. Die neue Solarbank eignet sich insbesondere für die Nachrüstung von Balkonkraftwerken.

Die Anker Solix Solarbank 2 AC ist mit Lithium-Eisenphosphat-Akkus (LFP) ausgestattet, die effizient und sicher sein sollen. Zudem sollen sie sich durch eine besondere Langlebigkeit auszeichnen. Durch die namensgebende AC-Kopplung ist das System mit bereits vorhandenen Photovoltaik-Anlagen kombinierbar. Der PV-Speicher soll durch „Plug and Play“ schnell installierbar sein. Darüber hinaus soll die Solarbank 2 AC mit allen auf 800 Watt ausgelegten Mikro-Wechselrichtern kompatibel sein.

Gemäß den Regelungen des Solarpakets kann die Solarbank 2 AC bis zu 800 Watt in das Stromnetz einspeisen. Zudem gibt es zwei zusätzliche MPPT-Solarcontroller. Pro Eingang kann man bis zu 600 Watt Solarmodule anschließen. Somit sind zusammengerechnet weitere 1.200 Watt Solarmodule nutzbar. Insgesamt sind bis zu 2.000 Watt und damit die maximale gesetzlich erlaubte Leistung möglich. Nutzer:innen, die mehr Energie speichern möchten, können der Solarbank 2 AC bis zu fünf zusätzliche Akkus mit einer Kapazität von jeweils 1,6 Kilowattstunden hinzufügen. Dadurch stehen insgesamt maximal 9,6 Kilowattstunden zur Verfügung. Durch die Steckverbindung lassen sich die einzelnen Akkus stapeln und miteinander verbinden.

Solarbank 2 AC mit Smart Meter oder Smart Plugs kombinieren

Wie die Versionen Plus und Pro kommuniziert die Anker Solix Solarbank 2 AC am besten mit dem optionalen Anker Solix Smart Meter für den Sicherungskasten oder den Anker Solix Smart Plugs für die Steckdose. Damit soll es möglich sein, Solarstrom optimal zu nutzen und die Überschüsse zu speichern. Darüber hinaus arbeitet Anker Solix mit dem IoT- und Smart-Building-Hersteller Shelly zusammen. So werden der Shelly Pro 3EM und Shelly 3EM mit der neuesten Solarbank 2 AC nutzbar sein. Über die Anker-App stehen Nutzer:innen jederzeit alle relevanten Daten in Echtzeit zur Verfügung.

Die Solarbank 2 AC soll mindestens 6.000 Ladezyklen und eine Mindestnutzungsdauer von 15 Jahren erreichen. Zudem bietet Anker Solix eine zehnjährige Herstellergarantie. Dank der IP65-Zertifizierung soll eine Außennutzung auch bei schwierigen Wetterverhältnissen über das ganze Jahr hinweg möglich sein. Darüber hinaus soll die Solarbank 2 AC Temperaturen von -20 bis 55 Grad Celsius standhalten. Die Solarbank 2 AC hat eine netzunabhängige Leistung von 1.000 Watt und kann durch einen Erweiterungsakku auf maximal 1.200 Watt erhöht werden. Sollte der Strom einmal ausfallen, aktiviert sich das System automatisch und übernimmt kurzzeitig die Stromzufuhr. Die Auslieferung des neuen Modells erfolgt ab Anfang Dezember 2024

Anker Solix ist auch in diesem Jahr auf der Solar Solutions Messe vom 27. bis 28. November 2024 in Düsseldorf in Halle 14, Stand D13 vertreten und zeigt sein aktuelles Portfolio.

Quelle: Anker Solix | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH