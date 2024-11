Photovoltaik-Wechselrichter von Solaredge erfüllen EU-Anforderungen an Cybersicherheit

Solaredge hat jetzt schon eine Zertifizierung seiner Photovoltaik-Wechselrichter gemäß den EU-Anforderungen an Cybersicherheit für drahtlos vernetzte Produkte vorgenommen. Die EU-Richtlinie tritt voraussichtlich im August 2025 in Kraft.

Solaredge hat seine Photovoltaik-Wechselrichter zertifiziert und hat damit vorzeitig die Einhaltung der Anforderungen der neuen Richtlinie für Funkanlagen (RED) der Europäischen Kommission gemäß Artikel 3.3 für Cybersicherheit erreicht. Der Artikel 3.3, der voraussichtlich im August 2025 in Kraft treten wird, schafft einen neuen Rechtsrahmen für Funkanlagen und schreibt Anforderungen an die Cybersicherheit für alle in Europa verkauften IoT-Produkte vor. Als Teil dieses Artikels müssen Photovoltaik-Anlagen, die auf drahtlose Verbindungen angewiesen sind, eine neue und umfassende Reihe von Cybersicherheitsanforderungen erfüllen. Diese Anforderungen konzentrieren sich auf die Verbesserung der Netzschutzfunktionen, den Schutz personenbezogener Daten und die Verringerung von Betrugsrisiken.

Die neue Verordnung ist laut Solaredge für die Photovoltaik-Branche von besonderer Bedeutung, da sie einen immer größeren Anteil an der weltweiten Energieerzeugung hat und in zahlreichen Ländern als kritische Energieinfrastruktur immer wichtiger wird. „Als führendes Unternehmen in der Smart-Energy-Branche hat Solaredge bei der Entwicklung seiner Produkte stets Wert auf Sicherheit gelegt. Wir glauben, dass es in unserer Verantwortung liegt, den Maßstab für Cybersicherheitsfunktionen in der PV-Technologie zu setzen“, sagt Ronen Faier, Interims-CEO von Solaredge Technologies. „Angesichts der rasanten Zunahme der Nutzung von Solarenergie ist die Notwendigkeit nicht verhandelbarer Vorschriften für die Cybersicherheit von entscheidender Bedeutung für die Sicherung der zukünftigen Energieversorgung. Wir freuen uns, dass Europa mit der bevorstehenden RED-Verordnung eine Vorreiterrolle übernimmt, die dazu beitragen wird, dass Hausbesitzer, Unternehmen und Netzbetreiber die Solartechnologie mit einer robusten Cyberabwehr einsetzen.“

Die heutige Meldung zur Cybersicherheit seiner Photovoltaik-Wechselrichter folgt auf die jüngste Ankündigung des Unternehmens, dass sein gesamtes Produktportfolio auch der britischen Verordnung über Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur (PSTI) entspricht, die im April 2024 in Kraft getreten ist.

Quelle: Solaredge | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH