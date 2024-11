Neuer Agri-PV-Entwickler feld.energy wirbt Kapital ein

Das Startup feld.energy will im Bereich Agri-PV Projekte für Landwirte entwickeln und betreiben. Zum Auftakt hat das Unternehmen knapp zwei Millionen Euro Kapital von Investoren eingeworben.

Dem Münchener Unternehmen feld.energy haben Investoren zum Aufbau der Aktivitäten im Bereich der Agri-Photovoltaik Kapital zur Verfügung gestellt. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es eine „Pre-Seed-Finanzierungsrunde“ in Höhe von 1,7 Millionen Euro abgeschlossen. Die Mittel kamen von den Gesellschaften HV Capital, Angel Invest, CoInvest, MVST Ventures sowie weiteren Investoren.

Feld.energy entwickele Agri-PV-Systeme und betreibe die Anlagen auch. Damit biete das Unternehmen eine einfache Lösung für die Doppelnutzung landwirtschaftlicher Flächen. Zusätzlich zur landwirtschaftlichen Nahrungsmittelproduktion können Landwirte ihre Flächen auch zur Stromerzeugung durch Photovoltaik-Anlagen nutzen. So ließen sich pro Hektar Land einfach und schnell bis zu 4.000 Euro generieren. Der landwirtschaftliche Hauptnutzen bleibe erhalten. Neben der Möglichkeit der Doppelnutzung landwirtschaftlicher Flächen könne es mit Hilfe von Agri-PV auch gelingen, den Wasserverbrauch in der Landwirtschaft zu senken.

Dr. Adrian Renner, Gründer und CEO: „Ich freue mich sehr, dass wir unsere Pre-Seed-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen haben. Das ist für uns nicht nur ein finanzieller Meilenstein – es ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer Zukunft, in der Landwirtschaft und saubere Energie Hand in Hand gehen.“

David Kuczek, General Partner bei HV Capital: „Wir freuen uns sehr, erneut mit Dr. Adrian Renner zusammenzuarbeiten – einem Serienunternehmer aus dem HV-Portfolio. Er gründete zuvor die Global Savings Group, ein Unternehmen im Bereich Consumer Internet. Mit seiner Erfahrung im Aufbau erfolgreicher Unternehmen sind wir überzeugt, dass Adrian den Agri-PV-Sektor transformieren kann.“

Feld.energy werde die Mittel nutzen, um seine operativen Kapazitäten zu stärken und das Team auszubauen.

Quelle: feld.energy | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH