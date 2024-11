Wattpilot Flex: Neue Photovoltaik optimierte Wallbox von Fronius

Für die neue Wallnox hat Fronius das Installationskonzept vereinfacht. Installateure können die Verkabelung jetzt flexibel von unten, oben oder hinten durchführen.

Das österreichische Unternehmen Fronius hat die Wallboxen Wattpilot Flex Home und Flex Pro herausgebracht. Beide Produkte sind PV-optimiert. Das heißt, dass sie überschüssigen Solarstrom aus der eigenen Photovoltaik-Anlage nutzen den Eigenverbrauch maximieren können. „Unsere E-Ladebox lässt sich mühelos in bestehende Heim- oder Firmennetzwerke integrieren. Egal, ob per WLAN oder LAN-Schnittstelle“, sagt Markus Brandstötter, Produkt-Manager bei Fronius. „Darüber hinaus haben wir das Installationskonzept erheblich vereinfacht. Installateure können die Verkabelung jetzt flexibel von unten, oben oder hinten durchführen. Zusätzlich ist ein Typ-2-Ladekabel fix integriert, sodass kein separates Kabel mehr benötigt wird. Für noch mehr Flexibilität bieten wir optional eine Montagesäule als Zubehör an.“ Zudem kann man dank RFID-Technologie unterschiedliche Nutzer:innen anlegen und verwalten.

Erhältlich ist der Wattpilot Flex in einer Home und einer Pro Version. Letztere ist für Firmenwagen gedacht. Denn der Wattpilot Flex Pro erfasst dank integriertem, MID-konformen Stromzähler die geladenen Kilowattstunden exakt. Das ist laut Anbieter die Grundlage für eine transparente Abrechnung mit dem Arbeitgeber.

Mit Fronius Wattpilot Flex maximal Sonne tanken

Die Energie der Sonne nutzt die innovative Wallbox von Fronius auf intelligente Weise und ermöglicht das Laden selbst bei geringem PV-Überschuss, indem sie den Ladevorgang dynamisch an den verfügbaren Solarstrom anpasst. So bleibt kein Sonnenstrahl ungenutzt und überschüssiger PV-Ertrag wandert direkt in das Elektroauto.

In Kombination mit einem variablen Stromtarif ermöglichen intelligente Lademodi sowohl den effizienten Gebrauch von selbst erzeugtem Solarstrom als auch von günstigem Strom aus dem Netz. Im Eco Mode wird vorrangig Solarstrom genutzt, während der Next Trip Mode sicherstellt, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt genau die richtige Menge an Energie möglichst kostensparend für die nächste Fahrt geladen ist.

Das neue Produkt soll über ein modernes Design und eine hochwertige Verarbeitung verfügen. Raue und glatte Oberflächen sollen für eine dynamische Optik sorgen. Die dezente Ladeanzeige informiert über die geladene Energiemenge, der LED-Ring zeigt die aktuellen Energieflüsse farblich an. So sehen Nutzer:innen immer auf einen Blick, ob das E-Auto gerade mit Solarstrom aus der PV-Anlage, aus der Batterie oder mit Netzstrom lädt.

Quelle: Fronius | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH