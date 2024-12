My-PV: Balkonkraftwerk zur Warmwasserbereitung nutzen

Das neue Steuergerät Sol-Thor von My-PV soll es ermöglichen, ein autarkes Balkonkraftwerk zur Warmwasserbereitung einzusetzen. Damit kann man bis zu 4 kW Leistung ohne Genehmigungsverfahren installieren.

In Deutschland und Österreich ist die Leistung von Balkonkraftwerken, die man weder anmelden noch bewilligen lassen muss, auf 800 Watt begrenzt. Diese Leistung erreichen bereits zwei Solarmodule. Wer mehr Platz zur Verfügung hat, konnte bisher weitere Balkonkraftwerksmodule mit Mikrowechselrichtern und Schuko-Steckern installieren. Dafür musste man dann aber aufwändige Genehmigungsverfahren für eine netzgekoppelte Anlage durchführen. Mit dem neuen Steuergerät Sol-Thor, das My-PV im ersten Quartal 2025 auf den Markt bringen wird, entfällt die Genehmigungspflicht, weil es sich beim Balkonkraftwerk zur Warmwasserbereitung um eine autarke Lösung handelt.

Außerdem lassen sich laut Anbieter die Kosten reduzieren, weil man in dem Konzept anstelle von Balkonkraftwerksmodulen mit Mikrowechselrichter auf günstigere Standard-Photovoltaik-Module mit MC4-Steckern setzt. Der Gleichstrom wird über den neuen DC-Power-Manager in warmes Wasser umgewandelt. Dabei kann die Anzahl der Photovoltaik-Module individuell von 1 bis 10 variieren. „Wir schließen die Lücke zwischen Balkonkraftwerken mit zwei Modulen und netzgekoppelten 5-kW-Anlagen“, sagt My-PV-Geschäftsführer Gerhard Rimpler.

Die Simulationen des österreichischen Herstellers haben gezeigt, dass ein Balkonkraftwerk zur Warmwasserbereitung bereits mit zwei Standard-PV-Module in Südausrichtung den Warmwasserbedarf von zwei Personen zu 34 Prozent decken, was einer eingesparten Energiemenge von fast 700 kWh entspricht. Bei einem durchschnittlichen Strompreis von 35 ct/kWh ergibt das eine jährliche Einsparung von 245 Euro. „Mit drei Modulen lassen sich sogar 50 Prozent Deckungsgrad erreichen“, so Rimpler.

Das autarke Konzept hat auch die Jury des German Design Awards überzeugt. My-PV wird im Februar 2025 zum zweiten Mal mit dem renommierten Preis in der Kategorie Excellent Product Design geehrt. „Industrielles Design fasziniert mich. Wäre ich nicht Elektronik-Entwickler, ich würde Produkte gestalten. Umso mehr freut es mich, dass wir erneut einen Designpreis für unsere neueste Errungenschaft gewonnen haben“, sagt Rimpler.

Quelle: My-PV | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH