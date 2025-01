Bundesnetzagentur: Ausbau des Stromnetzes kommt voran

Für 2.700 Kilometer Stromleitungen ist die Planfeststellung abgeschlossen und der Bau kann beginnen. 2024 hat die Bundesnetzagentur so viele Leitungskilometer genehmigt, wie nie zuvor.

Im Jahr 2024 hat die Bundesnetzagentur rund 1.400 Kilometer Stromleitungen genehmigt. Die Gesamtzahl der genehmigten Leitungskilometer in Zuständigkeit der Bundesnetzagentur ist so auf rund 2.700 gestiegen. Diese Leitungen können Netzbetreiber nun bauen. „Noch nie haben wie so viele Leitungskilometer genehmigt, wie in diesem Jahr. Unsere Anstrengungen, die Verfahren zu beschleunigen, sind erfolgreich. Im nächsten Jahr planen wir einen weiteren Anstieg der genehmigten Kilometer“, sagt Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. Für den Ausbau des Stromnetzes sind derzeit rund 16.800 Kilometer im Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) und im Energieleitungsgesetz (EnLAG) gesetzlich beschlossen. Davon ist die Bundesnetzagentur für rund 9.600 Kilometern für die Prüfung und Genehmigung zuständig. Den anderen Teil bearbeiten die jeweiligen Bundesländer.

Zu den 9.600 km im Detail: Rund 300 Kilometer stehen noch vor dem Genehmigungsverfahren. Für 1.100 Kilometer legt man in der sogenannten Bundesfachplanung zunächst noch einen Trassenkorridor fest. Rund 5.500 Kilometer Stromleitungen stehen Ende 2024 in oder vor einem Planfeststellungsverfahren bei der Bundesnetzagentur. Im Planfeststellungsverfahren legt die Bundesnetzagentur den exakten Leitungsverlauf fest. Für rund 2.700 Kilometer ist die Planfeststellung abgeschlossen oder aufgrund gesetzlicher Änderungen nicht mehr erforderlich. Daher kann hier der Bau beginnen.

Die Bundesnetzagentur hat auch 2024 mehr als 50 Bescheide für einen vorzeitigen Baubeginn ausgestellt. Mit diesen konnten die Netzbetreiber schon vor den umfassenden Genehmigungen zahlreiche vorbereitende Maßnahmen beginnen wie zum Beispiel die Freimachung von Flächen oder die Einrichtung von Baustellen.

Bis Ende 2025 plant die Bundesnetzagentur mit Genehmigungen für dann insgesamt rund 4.400 Kilometer für den weiteren Ausbau des Stromnetzes. Die Bundesnetzagentur aktualisiert regelmäßig die Prognose zum Fortschritt des Stromnetzausbaus. Sie veröffentlicht diese Prognose zum Ausbau des Stromnetzes unter diesem Link.

Informationen zu einzelnen Netzausbau-Vorhaben sind unter diesem Link zu finden.

Quelle: Bundesnetzagentur | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH