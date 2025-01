RWE erhält Zuschlag für 31 Photovoltaik-Solarparks bei polnischer Auktion

RWE baut seine Stellung auf dem polnischen Markt für erneuerbare Energien aus. Jüngst konnte sich der deutsche Energiekonzern 31 Solarprojekte bei der aktuellen Auktion für erneuerbare Energien in Polen sichern.

RWE baut in Polen bereits Photovoltaik-Solarparks mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 Megawatt (MW). Das Unternehmen war nun auch bei der jüngsten Auktion für erneuerbare Energien in Polen erfolgreich. Die polnische Regulierungsbehörde Urząd Regulacji Energetyki (URE) hat RWE 31 weitere Solarprojekte mit einer Gesamtleistung 84 MW zugesprochen. Die meisten der Projekte haben alle Genehmigungen erhalten und sollen Anfang 2025 in Betrieb gehen.

„Dies ist ein großer Erfolg und unterstreicht unsere Absicht, die Nutzung der Solarenergie in Polen weiter auszubauen, wo wir bereits 91 MW an Solarleistung in Betrieb und mehr als 100 MW im Bau haben“, sagt Katja Wünschel, Geschäftsführerin RWE Renewables Europa & Australien.

RWE ist ein wichtiger Akteur auf dem polnischen Markt für erneuerbare Energien. RWE Renewables Poland betreibt Windparks mit einer installierten Gesamtleistung von 541 MW und Photovoltaik-Solarparks mit einer Gesamtleistung von 91 MW. Weitere grüne Projekte sind in der Entwicklung. Aufbauend auf dem seit langem etablierten Geschäft mit erneuerbaren Energien in Polen entwickelt RWE derzeit sein erstes polnisches Offshore-Projekt, den Offshore-Windpark F.E.W. Baltic II.

Zudem hat RWE einen seiner größten Onshore-Windparks in Italien nach einjähriger Bauzeit in Betrieb genommen. Der 54-Megawatt-Windpark San Severo besteht aus 12 Turbinen mit einer Leistung von jeweils 4,5 MW. In Deutschland stattet das Unternehmen das Stadiondach des BVB mit einer PV-Anlage aus.

Quelle: RWE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH