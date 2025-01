Vorbörsliche Finanzierungsrunde bringt 1Komma5° 150 Millionen Euro ein

In einer vorbörslichen Finanzierungsrunde hat 1Komma5° 150 Millionen Euro eingesammelt. Größter Investor und neuer Anteilseigner ist einer der größten US-amerikanischen Pensionsfonds.

1Komma5°, Anbieter von Photovoltaik-Anlagen, Wärmepumpen und Stromtarifen, hat sich in einer vorbörslichen Finanzierungsrunde 150 Millionen Euro gesichert. Größter Investor der Runde ist CalSTRS, einer der größten US-amerikanischen Pensionsfonds aus Kalifornien. Dieser führt die Runde zusammen mit G2 Venture Partners an, gefolgt von 2150, Norrsken, Hamilton Lane, b2venture, Eurazeo und eCapital. Weitere Bestandsinvestoren beteiligen sich ebenfalls. Mit der neuen Finanzierung plant 1Komma5°, sein Wachstum zu beschleunigen und Energiemanagement-Software Heartbeat AI in Europa und Australien weiter auszubauen.

„Knapp vier Jahre nach unserer Gründung ist diese Finanzierungsrunde der nächste Baustein auf unserem Weg an den Kapitalmarkt und ein großer Erfolg für das gesamte Team, gerade im aktuellen Marktumfeld“, sagt Micha Grüber, CFO und Mitgründer von 1Komma5°.

Die zunehmende Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien belastet die europäischen Stromnetze immer stärker. Dabei erreichen die Wind- und Solarleistungen immer neue Rekorde. Heartbeat AI kauft Strom auf dem Spotmarkt, wenn die Preise am niedrigsten sind, und verkauft überschüssigen Strom zurück an das Netz, wenn die Preise am höchsten sind. Niedrige Preise korrelieren automatisch mit geringeren CO 2 -Emissionen. Darüber hinaus trägt Heartbeat AI zur Stabilisierung des Netzes bei. Anstatt Margen auf den Strom zu erheben, berechnet 1Komma5° seinen Kund:innen eine pauschale Softwaregebühr und ermöglicht Echtzeit- und individuelle Strompreise anstelle herkömmlicher fester Tarife.

„2024 war ein Rekordjahr für extrem niedrige, sogar negative Strompreise. Mit Heartbeat AI haben wir die Softwarelösung entwickelt, die es unseren Kundinnen und Kunden ermöglicht, von der Volatilität zu profitieren und gleichzeitig eine Lösung zum Ausgleich der volatilen Erzeugung und des Verbrauchs erneuerbarer Energien zu schaffen“, sagt Barbara Wittenberg, CTO von 1Komma5°.

Quelle: 1Komma5° | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH