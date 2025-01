Neoen baut ersten Batterie-Großspeicher in Deutschland

Mit dem Baustart des Batteriespeichers Arneburg hat Neoen seine Expansion auf den deutschen Markt begonnen. Die Anlage wird voraussichtlich ab 2026 voll einsatzbereit sein.

Das französische Unternehmen Neoen, unabhängiger Stromerzeuger im Bereich erneuerbare Energien Betreiber von Batteriespeichern, hat im Dezember 2024 dem Speichersystem-Hersteller Nidec den Auftrag für den Bau der Batterie-Großspeicher-Anlage Arneburg in Sachsen-Anhalt erteilt. Dies ist die erste Anlage von Neoen in Deutschland.

Der Batteriespeicher hat eine Leistung von 45 MW und eine Speicherkapazität von 90 MWh. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2026 geplant. Dabei hält Neoen an seinem Geschäftsmodell fest und wird 100 % der Anteile am Batteriespeicher Arneburg halten und die Anlage langfristig selbst betreiben.

Der Batteriespeicher soll dazu beitragen, das Gleichgewicht zwischen Stromerzeugung und -verbrauch in Echtzeit zu wahren. Dies erhöht die Netzstabilität und erleichtert die Integration erneuerbarer Energiequellen. Im Zuge der fortschreitenden Energiewende in Deutschland werden Batteriespeicher wie der in Arneburg eine Schlüsselrolle bei der Netzstabilisierung spielen und zugleich für mehr Flexibilität sorgen.

Neoen: Speicherportfolio für Batterie-Großspeicher von 2,3 GW weltweit

Neoen nutzt seine langjährige Expertise in der Entwicklung und dem Betrieb von Großbatterien für die Expansion nach Deutschland. Denn seit 2017 hat sich Neoen eigenen Angaben zufolge weltweit als führender Entwickler von Batterien etabliert. Dabei umfasst das globale in Betrieb oder im Bau befindliche Speicherportfolio des Unternehmens derzeit eine Leistung von 2,3 GW bei 5,3 GWh Speicherkapazität.

Zum Portfolio zählen einige der weltweit größten Batterien, wie die Western Downs Battery (270 MW / 540 MWh) oder die Collie Battery (560 MW / 2.240 MWh) in Australien. Auch in Europa ist Neoen mit bedeutenden Projekten vertreten, darunter die Isbillen Power Reserve (93,9 MW / 93,9 MWh) in Schweden sowie die Yllikkälä Power Reserve One und Two in Finnland (zusammen 86,4 MW / 142,9 MWh), die größten in den skandinavischen Ländern.

Neoen verfolgt mit dieser Erstinvestition das Ziel, sich im deutschen Batteriemarkt zu etablieren. Seit der Eröffnung eines deutschen Büros in Karlsruhe im Jahr 2023 treibt Neoen die Entwicklung mehrerer Speicherprojekte in ganz Deutschland voran und hat bereits ein Projektportfolio von über 1 GW aufgebaut. „Arneburg ebnet den Weg für die Zukunft von Neoen in Deutschland, wo wir ehrgeizige Ziele verfolgen und bereits mehrere Projekte in fortgeschrittener Entwicklungsphase sind“, sagt Andrés Marx, Geschäftsführer von Neoen Deutschland.

Quelle: Neoen | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH