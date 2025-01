Photon Energy baut 250-MW-Solarkraftwerk in Südafrika

Eine 250-MW-Anlage in Südafrika soll tagsüber Solarstrom produzieren und warmes Wasser speichern. Nachts stellt sie Strom mit einer ORG-Maschine bereit. Das Projekt von Photon Energy soll bis zum zweiten Quartal 2026 baureif sein.

Der Projektentwickler Photon Energy will ein 250-MW-Solarkraftwerk in Südafrika bauen, das konzentrierende Photovoltaik mit einer thermischen Wasserspeicherung von 150 MW kombiniert. Die Technologie stammt vom australischen Unternehmen Raygen, an dem Photon Energy beteiligt ist. Das Projekt soll die südafrikanische Tochtergesellschaft Photon Renewable Energy Pty Ltd in Winterton in der Provinz KwaZulu-Natal verwirklichen. „Dieses Projekt stellt einen wichtigen Meilenstein für Photon Energy dar, da wir unsere Präsenz in Südafrika ausweiten. Durch den Einsatz der Raygen-Technologie und die enge Zusammenarbeit mit Eskom und den lokalen Akteuren wollen wir einen Beitrag zur Energiestabilität Südafrikas leisten“, sagt Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group.

Nach der erfolgreichen Sicherung von 1.200 Hektar Land hat das Projekt günstige Netzanschlussbedingungen erhalten, so dass es seine Leistung vollständig in das Netz integrieren kann. Wenn die Anlage in Betrieb ist, wird sie eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Energiestabilität Südafrikas und der Abmilderung der Auswirkungen von Lastabwürfen spielen. In der nächsten Entwicklungsphase wird Photon Energy mit Eskom, dem lokalen Verteilernetzbetreiber (DSO) und größten Stromerzeuger Afrikas, zusammenarbeiten, um die erforderlichen technischen Lösungen für die Integration der Anlage in das regionale und nationale Netz zu entwickeln und umzusetzen.

Photon Energy: 250-MW-Solarkraftwerk bis 2026 baureif

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) soll bis zum vierten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden, und die Planfeststellungsverfahren kommen voran. Außerdem bereitet sich Photon Energy darauf vor, den Energielizenzantrag bei der NERSA (National Energy Regulator of South Africa) und das PPP-Verfahren (Public Participation Process) einzuleiten, wichtige Schritte zur Sicherung aller erforderlichen Baugenehmigungen. Das Projekt soll bis zum zweiten Quartal 2026 baureif sein.

Darüber hinaus strebt Photon Energy den Status eines Strategischen Integrierten Projekts (SIP) unter der südafrikanischen Presidential Infrastructure Coordinating Commission an. Die Erlangung des SIP-Status würde eine entscheidende Unterstützung bieten, die eine Beschleunigung der Entwicklungszeitpläne ermöglicht und die Zusammenarbeit mit wichtigen öffentlichen und privaten Interessengruppen fördert.

Die Solar-Hydro-Lösung von Raygen geht auf den wachsenden Bedarf an langfristiger Energiespeicherung ein. Sie kombiniert konzentrierte Solarstromerzeugung mit einer wasserbasierten Wärmespeicherlösung und einer Stromerzeugung mittels Organic Rancine Cycle, die über Zeiträume von mehr als 12 Stunden bedarfsgerecht Strom bereitstellen kann.

Photon Energy ist eine strategische Partnerschaft mit Raygen eingegangen und hat im April 2020 seine erste Investition in RayGen bekannt gegeben. Neben der Entwicklung von Raygen-Projekten hat das Unternehmen seit April 2020 mehrere Kapitalbeteiligungen an Raygen getätigt und hält einen Anteil von 5,44 % an dem High-Tech-Unternehmen.

