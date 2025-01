Synhelion: solarer Diesel für Pistenraupen im Schweizer Skigebiet

Synhelion hat einen weiteren Kunden für seinen solaren Diesel gewonnen: zur Versorgung von Pistenfahrzeugen im Skigebiet Arosa Lenzerheide. Der Abnahmevertrag gilt ab 2027/2028.

Der Schweizer Produzent von synthetischen Kraftstoffen auf Basis von Solarenergie, Synhelion, liefert regenerativen Treibstoff zur Versorgung von Pistenfahrzeugen für ein Skigebiet in der Schweiz. Laut Pressemitteilung hat die Lenzerheide Bergbahnen AG mit Synhelion einen langfristigen Abnahmevertrag für Solardiesel unterzeichnet. Der erneuerbare Treibstoff wird ab der Saison 2027/2028 in den Pistenfahrzeugen des Skigebiets Arosa Lenzerheide zur Pistenpräparierung eingesetzt.

Mit diesem Schritt übernehme die Lenzerheide Bergbahnen AG eine Vorreiterrolle beim Einsatz von erneuerbaren Treibstoffen in einem Anwendungsbereich ausserhalb der traditionellen Transportsektoren wie Luftfahrt, Schifffahrt und Strassenverkehr. Zur Produktion synthetischer Treibstoffe kommt konzentrierte Solarstromtechnologie (CSP) zum Einsatz. Sie seien ferner mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren kompatibel.

Produktion 2027 in Spanien

„Mit dem Einsatz von Solardiesel in unseren Pistenfahrzeugen setzen wir ein Zeichen für verantwortungsvolles Unternehmertum und unterstützen unsere Vision eines nachhaltigeren Skigebietsbetriebs.“ Das sagt Felix Frei, Verwaltungsratspräsident der Lenzerheide Bergbahnen AG

Synhelion skaliere aktuell seine Technologie zur Herstellung von synthetischen Kraftstoffen aus Sonnenenergie. Dazu zähle DAWN, eine industrielle Demonstrationsanlage in Deutschland. Die erste kommerzielle Produktionsanlage mit Namen RISE entstehe zudem derzeit in Spanien. Dort will Synhelion ab 2027 synthetische Kraftstoffe wie Kerosin, Diesel und Benzin herstellen. Von dort soll auch der Kraftstoff für die Schweizer Skipisten stammen.

„Gemeinsam mit der Lenzerheide Bergbahnen AG werden wir die Vielseitigkeit und Widerstandsfähigkeit unserer solaren Treibstoffe demonstrieren.“ Das erwartet Philipp Furler, Co-CEO und Mitbegründer von Synhelion.

Neben der Lenzerheide Bergbahnen AG haben auch andere Kunden wie Pilatus Aircraft, der Flughafen Zürich, die AMAG-Gruppe und die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees kürzlich Abnahmeverträge für Solartreibstoff mit Synhelion unterzeichnet.

Quelle: Synhelion | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH