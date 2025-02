Photovoltaik in den Alpen: Axpo baut Pionierprojekt Nalpsolar

Der Schweizer Energieversorger Axpo will eine alpine Solaranlage in der Bündner Gemeinde Tujetsch bauen. Das Pionierprojekt Nalpsolar auf rund 2.000 Metern über Meer soll vor allem im Winter wichtigen, klimafreundlichen Strom liefern.

Das Projekt Nalpsolar will Axpo im Rahmen des Gesetzes Solarexpress verwirklichen, das die Bewilligungsverfahren in der Schweiz verkürzt. Zuletzt hatten Schweizer Medien berichtet, dass es kaum Bewilligungen im Solarexpress gibt, weil die Kosten für alpine Photovoltaik-Anlagen zu hoch seien.

Die nun geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage soll in der Gemeinde Tujetsch im Kanton Graubünden entstehen, in unmittelbarer Nähe des bereits bestehenden Stausees Lai da Nalps. Sie soll eine Leistung von rund acht Megawatt haben und knapp elf Gigawattstunden Strom pro Jahr erzeugen. Die Schweizer Bahn SBB wird den produzierten Solarstrom während 20 Jahren abnehmen und für die Bahnstromversorgung eingesetzen. „Wir verfolgen mit diesem Projekt das Ziel, die Grenzen der Solarenergie in alpinen Regionen auszuloten und wichtige Erkenntnisse für Solargroßprojekte in den Bergen zu gewinnen“, sagt. Andy Heiz, stellvertretender CEO der Axpo. „Der Fokus liegt darauf, Lösungen zu entwickeln, die sowohl technologisch als auch langfristig wirtschaftlich tragfähig sind.“

Die Gemeinde Tujetsch will mit Nalpsolar ein starkes Zeichen für nachhaltige Energieerzeugung setzen. „Nach unserer Pionierarbeit im Bereich der Wasserkraft sind wir stolz, nun auch mit unserer Gemeinde einen Beitrag zur Entwicklung der ersten alpinen Solaranlagen in der Schweiz zu leisten.“, sagt Martin Cavegn, Präsident der Gemeinde Tujetsch.

Pionierprojekt im Schweizer Solarexpress

Die Wirtschaftlichkeit des Projekts ist laut Axpo herausfordernd. Somit ist es ein Pionierprojekt, das das Unternehmen nicht allein unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet. Axpo hat sich bewusst entschieden, dieses Projekt als Schritt für die Weiterentwicklung der Solarenergie in der Schweiz zu realisieren. Es bietet Potenzial, wertvolle Erfahrungen zu sammeln und die Technologie weiterzuentwickeln. „Diese Lernkurve ist entscheidend, um in Zukunft weitere Projekte effizienter und nachhaltiger umzusetzen“, sagt Heiz. Der Ausbau der erneuerbaren Energien, sowohl in Europa als auch in der Schweiz, sei dabei eine zentrale Säule der Strategie von Axpo.

Die Bauarbeiten für Nalpsolar beginnen, je nach Witterung, im März 2025. Zehn Prozent der Anlage will man bereits bis Ende 2025 ans Netz anschließen – eine Vorgabe des Schweizer Gesetzes Solarexpress. Die restlichen Bauarbeiten will das Unternehmen in den darauffolgenden Sommermonaten etappenweise abarbeiten.

An der Staumauer am Muttsee hat Axpo bereits eine alpine PV-Anlage verwirklicht. Weitere Solarkraftwerk in Hochlagen sind in Planung, wie der Solarserver berichtete.

Quelle: Axpo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH