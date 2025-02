Sunbooster: Flexible Solarstreifen für Gartenzäune

Der österreichische Hersteller Sunbooster GmbH hat bifaziale Solarstreifen entwickelt, die sich in bestehende Gartenzäune einfädeln lassen.

Die Weltneuheit wird erstmals im Mai auf der Fachmesse Intersolar Europe in München gezeigt. Die bifazialen, flexiblen Solarmodule lassen sich direkt in bestehende Doppelstabmattenzäune einfädeln. Sie ersetzen herkömmliche Sichtschutzbänder und erzeugen auf den vertikalen Flächen von Gartenzäunen Sonnenenergie.

Dank der beidseitigen PV-Zellen sollen sie nach Unternehmensangaben mehr Strom ernten als manch klassisches PV-Modul. Sunbooster bietet die monokristallinen PV-Module in sechs Komplettsets ab 372 Watt Leistung samt Wechselrichtern und Verkabelung an.

Stromkosten einsparen

Durch die vertikale Ausrichtung liefert der Sunbooster Vertical bei einer Nord-Süd-Ausrichtung des Zauns vor allem morgens und abends Strom – genau dann, wenn der Energiebedarf und die Strompreise am höchsten sind. Weil man bestehende Zäune nutzen kann, soll die Nachrüstung nach Aussage des Unternehmens denkbar einfach sein. Wie Balkonkraftwerke muss man auch den Sunbooster Vertical bei einer maximalen Einspeiseleistung von 800 Watt weder anmelden noch bewilligen lassen. Außerdem ist das Sonnenkraftwerk in Deutschland und Österreich von der Mehrwertsteuer befreit und wird in vielen Städten und Gemeinden zusätzlich gefördert.

Vom Privatgarten bis zum Industriegelände

Ob kleiner Solar-Gartenzaun oder Industrieumzäunung, beim Sunbooster Vertical sind keine Grenzen gesetzt, da man die Sets modular auf mehrere Laufmeter Zaun erweitern kann. Ein 100 Meter langer Zaun kann mehr als 18 kWp Sonnenstrom direkt erzeugen, was einem Jahresertrag von etwa 22 MWh entspricht. „Die Anschaffungskosten betragen lediglich ein Drittel im Vergleich zu klassischen Solarzäunen. Dadurch haben sich unsere Sets bereits nach zweieinhalb Jahren amortisiert,“ erklärt Sunbooster-Chef Stefan Ponsold die wirtschaftlichen Vorteile. Er ergänzt: „In Zeiten steigenden Bedarfs an erneuerbarer Energie und begrenzter Flächen für den Ausbau von PV-Anlagen beschreiten wir mit unserer Innovation neue Wege. Wir verwandeln bestehende Zäune in leistungsstarke Sonnenkraftwerke – ganz ohne zusätzlichen Platzbedarf.“

Dabei liefern die vertikalen Module auch im Winter, wenn die Sonne tief steht und Dach-PV-Anlagen durch Schnee bedeckt sind, Energie – auch geeignet, um Luftwärmepumpen mit Strom zu versorgen. Dabei wird auch das vom Schnee reflektierte Licht genutzt (Albedo-Effekt), was den Gesamtertrag weiter steigert.

Quelle: Sunbooster GmbH | www.solarserver.de @ Solarthemen Media GmbH