Erste Wasserstofftankstelle in Bremerhaven öffnet

Nach fast fünf Jahren Planungs- und Konstruktionszeit geht das regionale, nachhaltige Wasserstoffökosystem „HY.City.Bremerhaven“ nun offiziell in Betrieb. Verbunden damit ist auch die erste öffentliche Wasserstofftankstelle in der Stadt. Nach einem Testbetrieb bis März soll die Tankstelle öffentlich zugänglich sein.

Erster Kunde der Wasserstofftankstelle ist die BremerhavenBus für deren mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen-Busse. BremerhavenBus ist selbst Gesellschafter von HY.City.Bremerhaven und hat bereits einen Teil seiner Fahrzeugflotte auf Brennstoffzellenbusse umgestellt.

Wasserstoff aus erneuerbaren Energien

Der aus erneuerbaren Energien hergestellte – und damit grüne – Wasserstoff wird aus der nahen, eigenen Produktionsanlage von HY.City.Bremerhaven geliefert. „Mit dem Aufbau des ersten Wasserstoff-Ökosystems haben wir Pionierarbeit geleistet“, sagte Geschäftsführer Andreas Wellbrock.

Für HY.City.Bremerhaven-Geschäftsführer André Steinau hat die Produktion von grünem Wasserstoff darüber hinaus einen besonderen Wert für die Energiewende. „Wasserstoff ist mehr als nur ein Energieträger, den man beliebig viel importieren kann.“ Die Erzeugung von Wasserstoff hierzulande sei für das Energiesystem unverzichtbar. Steinau hält den schnellen Auf- und Ausbau der heimischen Wasserstoffwirtschaft für wichtig.

Unterstützung des Bundes für Wasserstofftankstelle

Zur Eröffnung er ersten Wasserstofftankstelle in Bremerhaven kam auch Bundeskanzler Olaf Scholz. „Wir wollen und werden ein starkes, erfolgreiches Industrieland bleiben. Das gelingt uns auf Dauer nur, wenn wir CO 2 -neutral unseren Wohlstand organisieren.“

Das Projekt HY.City.Bremerhaven ist Teil des Marktaktivierungsprogramms „Hyways for Future“ für die verkehrsseitige Etablierung von grünem Wasserstoff in der Metropolregion Nordwest. Im Rahmen des HyLand-Programms des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP2) wurde es mit insgesamt 5,5 Millionen Euro durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert.

Über HY.City.Bremerhaven

Die Betreibergesellschaft erzeugt in Bremerhaven Wasserstoff für den öffentlichen Nahverkehr. Dazu errichtet und betreibt die HY.City.Bremerhaven GmbH & Co. KG eine Elektrolyseanlage mit einer Kapazität von 2 Megawatt und eine öffentliche Wasserstoff-Tankstelle vor dem Betriebshof der Bremerhaven Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft GmbH (BremerhavenBus). Gründer und Hauptgesellschafter sind GP JOULE und das Bremerhavener Start-Up Green Fuels. Weitere Gesellschafter sind BremerhavenBus, die Energiequelle, Dürhus Solar, die Georg Grube Gruppe, die Seier-Gruppe sowie die Diersch & Schröder Gruppe, die sich damit gemeinsam proaktiv für den privatwirtschaftlichen Aufbau der Wasserstoffwirtschaft in Bremerhaven engagieren.

Quelle: HY.City.Bremerhaven | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH