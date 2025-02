Photovoltaik-Montagesystem von Aerocompact für Sandwichfassaden

Sandwichpaneele sind nicht für zusätzliche Lasten ausgelegt, daher muss das neue Photovoltaik-Montagesystem Compactwall TR für Sandwichfassaden von Aerocompact die Kräfte in die Gebäudestruktur abführen.

Der Photovoltaik-Montagesystem-Experte Aerocompact erweitert seine Fassadenlösungen mit der Unterkonstruktion Compactwall TR speziell für Sandwichfassaden. Für PV-Dachanlagen mit Sandwichpaneelen hat sich das patentierte Langschienensystem laut Unternehmen bereits etabliert. Weil es sämtliche Druck- und Zugkräfte durch das Sandwich in die Gebäudestruktur weiterleitet, verhindert es Belastungen und Beschädigungen an den Sandwich-Paneelen. Jetzt bietet Aerocompact das TR-System auch für Photovoltaik-Anlagen an Sandwichfassaden an.

„Sandwichpaneele sind nicht für zusätzliche Lasten ausgelegt, und die Montage von PV-Modulen kann zu Verformungen oder Schäden führen“, sagt Albert Vonbun, Leiter des Produktmanagements von Aerocompact. Das Unternehmen verwendet für die Fassadenlösung sein Compactmetal-TR-System. Dieses soll über sehr stabile Schienen verfügen, die Belastungen durch Wind, Sog- und Druckkräfte über die Schraubenköpfe der Sandwichbefestiger in die Wandriegel abführen. Dabei können die Wandriegel entweder aus Holz oder aus Stahl bestehen. Während die Dünnblechschraube die Schubkräfte übernimmt, leitet die Sandwichbohrschraube die Windlasten direkt in die Gebäudestruktur ab.

Dank der Krafteinleitung über die Schienen haben Anwender bei der Photovoltaik-Modulauswahl freie Wahl, unabhängig von der Spannweite. Das erhöhte Schienendesign soll für eine optimale Hinterlüftung der PV-Module sorgen.

Das Photovoltaik-Montagesystem für Sandwichfassaden Compactwall TR ist bereits in ganz Europa erhältlich. Rechtzeitig zur Markteinführung lassen sich alle Fassadenlösungen von Aerocompact jetzt mit der Software Aerotool planen. Auf Kundenwunsch bietet das Unternehmen die Planung auch als separate Serviceleistung an.

Aerocompact präsentiert Compactwall TR und weitere Produktneuheiten erstmals auf der führenden Fachmesse für die Solarwirtschaft Intersolar Europe. Besucher:innen finden das Unternehmen vom 7. bis 9. Mai auf dem Messegelände in München in Halle A6, Standnummer 560.

Quelle: Aerocompact | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH