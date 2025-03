Envitec Biogas erweitert Portfolio um Windenergie und Photovoltaik

Der Biogasspezialist Envitec hat das Joint Venture Envitec Wind l Solar gegründet, das sich auf die Projektentwicklung von Windparks und Solarkraftwerken konzentriert.

Envitec Biogas AG, die Unternehmensgruppe von Lehmden und die Freese Beratungs GmbH haben das Joint Venture Envitec Wind I Solar GmbH & Co. KG gegründet. „Mit dem neu gegründeten Start-up mit Sitz in Lohne ergänzen wir das Erneuerbare Portfolio Envitecs um die Segmente der Wind- und Solarkraft“, sagt Olaf von Lehmden, CEO des aus Lohne und Saerbeck weltweit agierenden Unternehmens Envitec.

Das Engagement für Photovoltaik ist für Envitec nicht neu: „Mit dem Kauf eines Agrarbetriebs 2017 mitsamt einer 132 Hektar großen baurechtlich gesicherten Fläche für eine mögliche PV-Freiflächenanlage im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg investierten wir direkt in die Entwicklung eines 150 MW starken Solarparks“, sagt Andreas Freese, der gemeinsam mit Olaf von Lehmden Geschäftsführer der neu gegründeten Gesellschaft ist. Nach erfolgreicher Umgenehmigung des Standorts auf die neuste Technik hatte man die erste Solarparkentwicklung an einen Energiekonzern verkauft.

In räumlicher Nähe entstand dann auf einem 47 Hektar großen Areal der Photovoltaik-Solarpark Wuschewier mit 101.712 installierten PV-Modulen. Das erste Projekt im Eigenbetrieb firmiert unter der Tibo Photovoltaik Wuschewier GmbH & Co. KG und konnte innerhalb von acht Monaten ans 110-KV-Hochspannungsnetz angeschlossen werden. „Bei einer solchen Größe kann der Strom nicht mehr ins Mittelspannungsnetz eingespeist werden, daher mussten wir in etwa 1,7 km Entfernung ein Umspannwerk bauen und alleine hierfür zirka 3 Millionen Euro investieren“, sagt Freese. Insgesamt nahm die Planungs- und Genehmigungsphase mitsamt Bauzeit des Parks etwa drei Jahre in Anspruch.

Fokus von Envitec Wind l Solar auf ungenutztem und wenig ertragreichem Ackerland

„Im Gegensatz zur Biogasanlagentechnik ändert sich die Modultechnik in der Photovoltaik sehr schnell“, so Freese. Die etwa Wohnungstür großen Module wiegen rund 30 Kilogramm und werden auf Stahlkonstruktionen im exakten Winkel und Ausrichtung aufgebaut. Für seine PV-Projekte arbeitet Envitec mit langjährigen Partnern zusammen. „Wichtig ist uns, die Vernetzung unserer ortsansässigen Partner für beide Seiten zu nutzen und so für die reibungslose wirtschaftliche Gesamtumsetzung des Projekts zu sorgen“, sagt Freese. Wichtig bei der Auswahl der Flächen sei bei allen Projekten die Beschaffenheit der Böden. „Es ist selbstverständlich, dass wir ausschließlich auf landwirtschaftlich schwer nutzbaren, schwachen Böden bauen“, so Freese. Natur, Umwelt und Landwirtschaft sollen dabei möglichst wenig beeinträchtigt werden, daher sind ökologisch wertvolle Flächen und ertragreiche Äcker ausgenommen.

Eine zweite PV-Anlage im Eigenbetrieb befindet sich im brandenburgischen Petkus, mit einer Leistung von 65 MW. Zudem hat Envitec im brandenburgischen Buckow unter Mitwirkung des Gesellschafterkreises ein weiteres PV-Projekt etablieren können. Hier produziert der Agrarbetrieb Niederer Fläming neben seiner bereits vorhandenen Biogasanlage mit dem 65 MW starken PV-Park grüne Energie. Die Energie aus dem PV-Park wird seit dem 1. Januar 2025 von der VW-Tochter PowerCo SE für den Zeitraum von zehn Jahren fix abgenommen.

Neben den genannten PV-Projekten sind aktuell fünf weitere PV-Freiflächenprojekte und drei Windparks in der Entwicklung bei Envitec Wind l Solar. Für diese anstehenden Projekte vergrößerte sich das Unternehmen aktuell vor allem in der Projektentwicklung. „Wir setzen bewusst auf ein kleines, flexibles Team mit maximal fünf Mitarbeitenden, um die vielfältigen Flächennutzungsmöglichkeiten effizient und agil umzusetzen“, sagt CEO von Lehmden.

Quelle: Envitec Biogas | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH