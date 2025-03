Der Wechselrichterhersteller Solplanet verstärkt seine Marktpräsenz im deutschsprachigen Raum durch eine Partnerschaft mit dem Großhändler Terra Energy.

Der chinesische PV-Wechselrichter-Hersteller Solplanet kooperiert mit dem Photovoltaik-Großhändler Terra Energy. Das in Nordrhein-Westfalen ansässige Familienunternehmen vertreibt Produkte sowohl an Geschäftskunden als auch an Endverbraucher:innen.

Durch die Partnerschaft mit Terra Energy will Solplanet seine Präsenz auf dem deutschen Markt stärken. Das Tochterunternehmen des chinesischen AISWEI-Konzerns sieht in der Zusammenarbeit mit einen strategisch bedeutsamer Schritt im Etablierungsprozess nicht nur auf dem deutschen, sondern auch im europäischen Markt. Terra Energy bringt laut Solplanet langjährige Erfahrung im Vertrieb technischer Produkte mit und verfügt über ein etabliertes Netzwerk, das Solplanet dabei unterstützt, Installateur:innen und Endkund:innen mit effizienten Lösungen zu versorgen.

Die Produktmarke Solplanet soll intuitiv bedienbare Systemtechnik für Photovoltaik-Anlagen bieten. Darunter eine neue Generation von leistungsstarken Photovoltaik-Wechselrichtern. Das Produktportfolio von Solplanet umfasst einphasige und dreiphasige Wechselrichter, Niederspannungs- und Hochspannungsbatterien sowie Systemtechnik zum Verbinden und Überwachen kleiner und großer Photovoltaik-Anlagen.

Solplanet setzt auf ein deutschlandweit präsentes Team, um Fachpartner und Endkunden direkt vor Ort bestmöglich zu unterstützen. Die enge Zusammenarbeit mit Distributoren wie Terra Energy soll dabei ein zentraler Bestandteil der Strategie sein, um schnelle Verfügbarkeit, kompetente Beratung und umfassenden technischen Support sicherzustellen. Ziel sei es, Endverbraucher:innen, Händler und Installateur:innen ganzheitlich zu beraten und zu betreuen. „Dank der langjährigen Erfahrung von Terra Energy im Vertrieb hochwertiger technischer Produkte, bringt das Unternehmen wertvolles Wissen und Fähigkeiten mit, die einen entscheidenden Vorteil für Solplanet darstellen“, sagt Frank Schulte, Regional Director Western Europe bei Solplanet.

Quelle: Solplanet | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH