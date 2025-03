Photovoltaik-Stromspeicher: Anker Solix tritt BVES bei

Der Bundesverband Energiespeicher Systeme (BVES) hat ein neues Mitglied: Es handelt sich um Anker Solix, einem Hersteller von Stromspeichern für Balkonkraftwerke und PV-Hausanlagen.

Der Photovoltaik-Stromspeicherhersteller Anker Solix tritt dem Bundesverband Energiespeicher Systeme e.V. (BVES) bei. Der BVES ist der führende Verband der Energiespeicherbranche in Deutschland und vertritt Unternehmen und Institutionen, die Energiespeichersysteme für Strom, Wärme und Mobilität entwickeln, vermarkten und einsetzen. Als technologieoffener Industrieverband fungiert der BVES als Schnittstelle zu Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Öffentlichkeit. Sein Ziel ist ein stabiler Energiespeichermarkt in Deutschland, der als Vorbild für andere Länder in Europa und weltweit dient.

Durch die aktive Mitarbeit in BVES-Gremien und den Austausch mit Branchenexperten will Anker Solix die Zukunft der Batteriespeicherbranche mitgestalten. Denn gemeinsam mit führenden Akteur:innen will das Unternehmen den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben. Zudem will das Unternehmen seine Expertise in die Weiterentwicklung von Standards, politischen Leitlinien sowie marktwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lösungen einbringen.

Als Mitglied bringt Anker Solix seine Kenntnisse für Lade- und Batteriespeichertechnologien in den BVES ein. Dazu zählt die konkrete Expertise im Bereich der konsumentenorientierten Heimenergiespeicherprodukte, sowohl für einfache Plug&Play-Systeme als auch größere umfassende Heimspeicherlösungen. „Wir freuen uns sehr über die Mitgliedschaft im BVES. Gemeinsam mit den Mitglieder:innen wollen wir die Rahmenbedingungen für die Energiespeicherbranche in Deutschland und Europa verbessern und unseren Beitrag zur Energiewende leisten“, sagt Kelvin Cao, Europachef und Präsident der Power Storage Sparte bei Anker Solix. „Wir sind davon überzeugt, dass Energiespeicher eine Schlüsselrolle bei der Transformation unseres Energiesystems spielen, und wir wollen mit unseren Produkten und Lösungen dazu beitragen, dass diese Technologie für alle zugänglich wird.“

Quelle: Anker Solix | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH