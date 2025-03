Aleo Solar schließt Produktionsstätte in Prenzlau

Foto: Aleo Solar Die Produktion von Solarmodulen wird schrittweise heruntergefahren.

Eine weitere Solarproduktion in Deutschland geht zu Ende: Seit dem Jahr 2002 fertigte das Unternehmen Aleo Solar in Prenzlau Photovoltaik-Module. Jetzt legt das Unternehmen die Fertigung still und will sich strategisch neuausrichten.

Die Aleo Solar GmbH hat mitgeteilt, dass, dass sie ihre Produktionsstätte in Prenzlau im Rahmen eines geordneten Auslaufes stilllegen wird. Das Unternehmen besteht weiterhin und arbeitet an einer strategischen Neuausrichtung. Diese Maßnahme ist laut Aleo Solar das Ergebnis eines anhaltend schwierigen Marktumfelds in der Solarbranche, das durch zunehmenden Preisdruck und fehlende politische Unterstützung gekennzeichnet ist. „Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, sie spiegelt aber die aktuelle Realität der Solarindustrie wider“, sagt Aleo-CEO William Chen. „Wir zählen zu den letzten deutschen Herstellern in diesem Segment – mit einer 25-jährigen Geschichte, der Überwindung der ersten großen Solarkrise und einer kontinuierlichen Innovationskraft. Wir hätten uns gewünscht, dass die Politik rechtzeitig Maßnahmen ergriffen hätte, um die europäische Solarproduktion zu stärken.“ Auswirkungen auf die Belegschaft und zukünftige Ausrichtung von Aleo Solar Von der Stilllegung der Produktionsstätte in Prenzlau sind rund 110 Stellen betroffen. Das Unternehmen will die betroffenen Mitarbeitenden durch einen Sozialplan unterstützen und bei der beruflichen Neuorientierung bestmöglich fördern. Die Produktion wird schrittweise heruntergefahren, sodass nach Verbrauch der vorhandenen Produktionsmittel ein geordneter Auslauf gewährleistet ist. Anschließend wird ein Kernteam die strategische Neuausrichtung angehen. „Wir bleiben dem Anspruch treu, die Energiewende mitzugestalten. Wir prüfen nun neue Wege, um die Expertise unseres Unternehmens weiterhin sinnvoll einzusetzen“, sagt Chen. Quelle: Aleo Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH