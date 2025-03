IBC Solar vertreibt Wechselrichter und Photovoltaik-Stromspeicher von Huawei

Der Photovoltaik-Systemanbieter IBC Solar hat eine Partnerschaft mit Huawei vereinbart. Wechselrichter, PV-Speicher, Wallboxen und Energiemanagementsysteme des chinesischen Konzerns sollen das Produktspektrum erweitern.

IBC Solar nimmt ab April 2025 die komplette Produktpalette von Huawei Fusion Solar in sein Sortiment auf. Huawei Technologies gehört als globales Unternehmen mit seinem Geschäftsbereich Digital Power seit Jahren zu den Weltmarktführen in den Segmenten Speicher und Wechselrichter. Durch die Partnerschaft will IBC Solar seinen Kunden eine größere Auswahl an Wechselrichtern, Speichern, Wallboxen und Zubehör anbieten.

„In den vergangenen Jahren haben sich die Anforderungen hin zu smarten und ganzheitlichen PV-Lösungen verstärkt“, sagt Britta Beier-Wasikowski, Senior Vice President Supply Chain Management bei IBC Solar. Mit Huawei habe das Unternehmen einen Partner an der Seite, der diesem Trend nachkomme. „Damit können wir unseren Kundinnen und Kunden sowohl für den Gewerbe- als auch für den Eigenheimbereich eine noch breitere Palette an hochwertigen Produkten anbieten“, so Beier-Wasikowski.

Denn mit der Einführung der Produkte von Huawei Fusion Solar erweitert IBC Solar sein Angebot um etablierte One-fits-All-Lösungen. Neben den bekannten Wechselrichtern werden ab dem zweiten Quartal 2025 auch die Speicherlösungen für Eigenheim und Gewerbe bei IBC Solar erhältlich sein. Huawei Digital Power ist in den Bereichen Wechselrichter, Speicher, Wallboxen, Energiemanagement sowie Zubehör wie Optimierern seit vielen Jahren eine feste Größe in vielen Europäischen Märkten.

„Bei Huawei Digital Power sind wir überzeugt, dass digitale Technologien die Energiewende entscheidend vorantreiben. Wir freuen uns, mit IBC Solar einen erfahrenen Fullservice-Anbieter an unserer Seite zu haben. Durch die Kombination unserer innovativen Fusion-Solar-Lösungen mit der Expertise von IBC Solar werden wir die Zukunft der Photovoltaik gemeinsam gestalten“, so Tommy Zhou, CEO von Huawei Deutschland.

Quelle: IBC Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH