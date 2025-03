BayWa re verkauft Solarparks in Frankreich mit 127 Megawatt

Im Zuge der Sanierung hat BayWa re Solarparks in Frankreich veräußert. Käufer sind Octopus Energy und Commer Real.

Die BayWa r.e. hat ein Portfolio an Solarprojekten in Frankreich mit einer Gesamtkapazität von 127 Megawatt Spitzenleistung (MWp) verkauft. Wie das Unternehmen der angeschlagenen BayWa-Gruppe mitteilte, erwirbt Octopus Energy die in Betrieb genommenen Solarparks Greenberry (40 MWp) und Fontenet 3 (40 MWp). Ein im Bau befindliches Solarprojekt in Amance (47 MWp) ging an den Investor Commerz Real.

Diese Transaktionen sind Teil der Verkäufe von Wind-, Solar- und Batteriespeicherprojekten (BESS) durch BayWa r.e., die sich seit 2024 bis heute auf insgesamt 1,5 GW belaufen. Diese Projekte erstrecken sich über Kernmärkte in Europa, Amerika und der Asien-Pazifik-Region (APAC).

Die BayWa re befindet sich aktuell in der Restrukturierung. In diesem Zuge hatte die Schweizer Energy Infrastructure Partners AG (EIP) kürzlich eine Mehrheit an dem Unternehmen übernommen.

PV-Parks auf ehemaligen Militärstandorten

Die Projekte Greenberry und Fontenet 3 befinden sich ferner auf ehemaligem Militärgelände, dessen Umwandlung in energiewirtschaftlich, landwirtschaftlich und ökologisch genutzte Flächen in Umsetzung sei. Die Solarparks befinden sich ferner in Zentral- und Südwestfrankreich und dienen zugleich für die Schafbeweidung. Zusammen mit weiteren Solarparks bildeten sie ein Solarenergiecluster mit mehr als 300.000 Solarmodulen und einer Gesamtleistung von 136 MWp auf 151 Hektar. BayWa r.e. werde für die technische Betriebsführung der beiden Solarparks verantwortlich sein.

Der Solarpark Amance werde auf 42 Hektar Land mit geringer Bodenqualität errichtet, das zuvor für konventionelle Intensivlandwirtschaft genutzt wurde. In Zukunft werde das Projekt zu einer extensiven landwirtschaftlichen Nutzung durch Schafbeweidung beitragen. BayWa r.e. werde den technischen und kommerziellen Betrieb des Solarparks übernehmen.

