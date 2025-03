SMA Altenso und Rheinenergie kooperieren bei Batteriegroßspeichern

Die SMA-Tochter Altenso und der Kölner Energieversorger Rheinenergie wollen Batteriegroßspeicher-Systeme mit einer Gesamtleistung von mehreren Hundert Megawatt bauen.

Der Energieversorger Rheinenergie und der Systemintegrator SMA Altenso haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Gemeinsam wollen die Unternehmen Batteriegroßspeicher-Systeme (BESS) mit einer Gesamtleistung von mehreren Hundert Megawatt (MW) realisieren. Erstes gemeinsames Projekt ist ein Batteriegroßspeicher mit einer nutzbaren Kapazität von 64 MWh und 24,5 MW Leistung, der in den kommenden Monaten im niedersächsischen Einbeck entsteht.

„Die Stromvermarktung aus Batteriespeichern eröffnet uns ein neues Geschäftsfeld, das in Zukunft rasant wachsen wird. Seit Sommer 2024 betreiben wir bereits sehr erfolgreich einen Batteriespeicher an unserem bislang größten Solarpark in den Gemeinden Lärz und Rechlin in Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Engagement bauen wir nun weiter aus“, sagt Stephan Segbers, Chief Operating Officer der Rheinenergie.

Batteriebewirtschaftung durch die Rheinenergie Trading

Kernbestandteil der Kooperation zwischen Altenso und Rheinenergie ist die gemeinsame deutschlandweite Entwicklung und Realisierung von BESS-Projekten. Diese sollen sowohl in Kombination mit bestehenden oder neu geplanten Windparks oder Photovoltaik-Anlagen als auch eigenständig in der Nähe von Umspannwerken entstehen. Um eine effiziente Zusammenarbeit und eine skalierbare Umsetzung zu gewährleisten, haben die Partner eine klare Rollenverteilung für die Projektentwicklung, Umsetzung und den Betrieb festgelegt. Diese wollen sie flexibel auf weitere Projekte übertragen. Dabei ist Altenso, eine 100prozentige Tochtergesellschaft der SMA Solar Technology AG, für die Entwicklung, den Bau und die Wartung der Batteriegroßspeicher verantwortlich. Ferner soll die Handelstochter der Rheinenergie, die Rheinenergie Trading, die Bewirtschaftung der Batteriespeichersysteme übernehmen.

Batteriegroßspeicher Einbeck bereits im Bau

Das erste gemeinsame BESS-Projekt entsteht in den kommenden Monaten auf einer 3.000 Quadratmeter großen Fläche im Gewebegebiet der Gemeinde Einbeck im Kreis Northeim. Dabei hat der Bau des Batteriegroßspeichers bereits begonnen, die Fertigstellung ist für Anfang 2026 geplant.

Quelle: SMA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH