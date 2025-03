Forton: Neuer Batteriespeicher mit Hochtemperaturzellen von Tesvolt

Tesvolt, Spezialist für Batteriespeicher in Gewerbe und Industrie, hat einen neuen Batteriespeicher mit LFP-Hochtemperaturzellen entwickelt.

Tesvolt stellt einen neuen Outdoor-Batteriespeicher für Gewerbe und Industrie vor. Der Batteriespeicher Tesvolt Forton ist erstmals mit Hochtemperaturzellen mit LFP-Technologie ausgestattet. Je nach gewünschter Gesamtspeicherleistung kann man bis zu 16 der neuen 92-kW-Speicher vor Ort miteinander verschalten und so bis zu 1,5 MW Leistung erreichen. „Gewerbe und Industrie wünschen sich einen sehr schnellen Return on Invest. Mit unserem neuen Batteriesystem amortisiert sich die Investition meist schon nach wenigen Jahren, wenn es am Energiehandel teilnimmt“, sagt Simon Schandert, CTO der Tesvolt AG. So wirtschaftlich konnte laut Schandert ein Gewerbespeicher noch nie betrieben werden. „Technisch geht das nur mit einem Batteriespeicher, der sehr belastbar ist, also über viele Jahre mehrmals am Tag be- und entladen werden kann“ so der CTO.

Um das neue, skalierbare Batteriesystem möglichst belastbar und langlebig zu machen, setzt Tesvolt erstmals Hochtemperaturzellen ein. „Diese Zellen müssen weniger gekühlt werden als marktübliche LFP-Zellen. Gleichzeitig erreichen sie eine noch höhere Lebensdauer“, sagt Schandert „Besonders ist auch, dass wir ohne Flüssigkeitskühlung auskommen.“ Dadurch spare der Kunde die halbjährliche Wartung. Servicearbeiten können auch Installateure durchführen, die nicht für den Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen zertifiziert sind, die in den meisten Kühlflüssigkeiten enthalten sind.

Batteriespeicher Tesvolt Forton für Energiehandel geeignet

Mit dem neuen Tesvolt Forton und zusammen mit ihrem gerade neu ausgegründeten Tochterunternehmen Tesvolt Energy bietet die Tesvolt AG Gewerbe und Industrie die Möglichkeit, am Energiehandel teilzunehmen. Tesvolt Energy nimmt die Batteriespeicher in einen Pool auf, denn nur gebündelt sind die vielen kleineren Speicher für den Energiehandel interessant. Die Batteriespeicher im Pool steuert Tesvolt Energy eigenen Angaben zufolge mit einer eigens entwickelten intelligenten Software so, dass sie hohe Erlöse erwirtschaften, aber gleichzeitig schonend betrieben werden.

„Letztlich bieten wir nicht mehr nur einen Batteriespeicher an, sondern zusammen mit Tesvolt Energy ein überzeugendes Investment. Gewerbe und Industrie müssen nicht mehr in eine PV-Anlage investieren, sie brauchen nur einen Netzanschlusspunkt mit mindestens 50 kW Leistung und unser neues Batteriesystem“, sagt Tesvolt-CEO Daniel Hannemann. Dabei spiele die Sicherheit der Investition eine ebenso große Rolle wie die Cybersecurity. „Wer die Trading-Option wählt, erhält von uns eine Performance-Garantie über 15 Jahre bei zwei Zyklen am Tag – das sind fast 11.000 garantierte Vollzyklen. Marktüblich sind nur 3.000 bis 4.000 garantierte Vollzyklen. Integrierte Rauch-, Wärme- und Gassensoren samt Alarm- und Aerosollöschanlage sollen für Sicherheit sorgen.

Auf der Fachmesse EES Europe, Europas größter Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme, die im Messeverbund mit der Intersolar stattfindet, stellen Tesvolt und Tesvolt Energy den neuen Batteriespeicher Tesvolt Forton und das Energiehandelsmodell auf dem Messestand B2.110 vor.

Quelle: Tesvolt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH