Ghostone Wallbox: Photovoltaik-Überschussladen von Esystems und Kontron Solar

Die Ghostone Wallbox kann beliebig kleine Ladeströme signalisieren. Diese neue Lösung für das Photovoltaik-Überschussladen zeigen Esystems und Kontron Solar auf der Messe Power2Drive Europe 2025 in München.

Die Esystems GmbH präsentiert eine neue Lösung für das optimierte Laden von Elektroautos mit PV-Eigenstrom. Das Unternehmen hat ein Gesamtsystem aus intelligenter Wallbox und Wechselrichter für den E-Mobility-Markt entwickelt. Die Technologie soll ein unterbrechungsfreies Photovoltaik-Laden ermöglichen. Zudem soll es ein präzises Lademonitoring und eine nahtlose Anbindung an externe Energiemanagementsysteme über standardisierte Schnittstellen erlauben. Bei der Ghostone Wallbox hat das Unternehmen mit dem Wechselrichterspezialisten Kontron Solar zusammengearbeitet

Das Gesamtsystem ist auf eine optimale Nutzung der Sonnenenergie ausgelegt. Bis zu vier MPP-Tracker ermöglichen eine größtmögliche PV-Eingangsleistung des Hybridwechselrichters Solbrid von Kontron Solar. Auch bei geringer Sonneneinstrahlung kann die Wallbox das E-Auto unterbrechungsfrei mit Solarstrom versorgen, da sie die Norm ISO 15118 umgesetzt hat. Diese Norm regelt, dass sich pro Phase beliebig kleine Ladeströme signalisieren lassen. Eine minimale Ladeleistung von 1,4 kW oder weniger ist auf diese Weise ohne Phasenumschaltung möglich. Voraussetzung ist, dass auch das E-Auto die Norm ISO 15118 integriert hat. Für den Fall, dass dies nicht so ist, bietet die Ghostone Wallbox zusätzlich eine integrierte 3-1-Phasenumschaltung an.

Ghostone Wallbox als Whitelabel-Produkt

Die Wallbox ist in zwei Varianten erhältlich: Das Whitelabel-Produkt Ghostone lässt sich vollständig in die Marke des Kunden integrieren und auf dessen Bedürfnisse zuschneiden. Zum anderen gibt es eine sofort verfügbare Lösung unter der Marke Kontron Solar. Beide Ausführungen sollen kompatibel mit nahezu allen Elektro- und Hybridmodellen sein. Neben der ISO 15118 unterstützt die Wallbox auch das EEBUS-Protokoll für Smart Home-Anwendungen. Die Wallbox hat den EEBUS-Use Case Limitation of Power (LPC) umgesetzt und ist damit nach §14a EnWG netzdienlich einsetzbar. Eine eichrechtskonforme Variante ist ebenfalls erhältlich. Ferner ist das Ladesystem laut Hersteller vor Hackerangriffen geschützt. Es erfüllt die neuen europäischen Funkanlagenrichtlinien (RED), die im Sommer 2025 in Kraft treten.

Esystems ist im März 2024 gemeinsam mit der Katek Memmingen GmbH, die mittlerweile als Kontron Solar firmiert, von der börsennotierten Kontron Gruppe übernommen worden. „Das PV-Überschussladen ist enorm wichtig für die Elektromobilität“, sagt Hannes Niederhauser, CEO der Kontron AG. „E-Autos können mit eigenem Solarstrom zu 100 Prozent nachhaltig und kostengünstig geladen werden. Gleichzeitig entlastet das Eigen-PV-Laden das Stromnetz und treibt die Energiewende voran.“

Esystems und Kontron Solar stellen auf der Messe Power2Drive Europe 2025, die im Verbund mit der Intersolar stattfindet, in München vom 7. bis 9. Mai erstmals unter dem Dach von Kontron in Halle C6 Stand 110 aus.

Quelle: Esystems | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH