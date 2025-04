E3/DC: Software-Update für dynamische Stromtarife

Mit einem Software-Update erhalten Kund:innen des Stromspeicherherstellers E3/DC die Option dynamische Stromtarife zu nutzen. Dabei soll der Speicher- und Wärmepumpenbetrieb auf Basis von Markt- und Betriebsdaten gesteuert werden.

Ab dem 2. April 2025 erhalten über 150.000 Kund:innen des Photovoltaik-Stromspeicherherstellers E3/DC durch ein Software-Update die Option, mit einem individuellen und automatisierten Fahrplan auf den Strommarkt zu gehen. Die sogenannte AI-360°-Funktion rollt das Unternehmen kostenlos für alle Hauskraftwerke aus. Sie soll den Speicher- und Wärmepumpenbetrieb auf Basis von Markt- und Betriebsdaten steuern. Ziel ist die maximale Kosteneinsparung in Zeiten unzureichender Solarstrahlung.

Von den teils erheblichen Preisdifferenzen dynamischer Stromtarife und von variablen Netzentgelten kann am meisten profitieren, wer über flexible Lasten verfügt. Das sind im und am Gebäude vor allem Wärmepumpen und Ladestationen für Elektroautos, aber auch Stromspeicher, die nicht verschiebbare Lasten flexibilisieren. Zumindest im Winterhalbjahr müssen auch Photovoltaik-Eigenversorger praktisch täglich Strom aus dem Netz beziehen, um alle Bedarfe zu decken. AI 360° verlagert den Bezug so weit wie möglich in die günstigsten Preisphasen. Den Speicher- und Wärmepumpenbetrieb will man dabei KI-gestützt kundenindividuell automatisieren. Auch die Ladevorgänge des Fahrzeugs sollen in dem jeweils vorgegebenen Zeitraum täglich mit dem günstigsten Preis geschehen.

E3/DC-Software-Update von allen Kund:innen mit Smart Meter nutzbar

Mit dem AI-360°-Konzept verbindet E3/DC einen kundenindividuellen Fahrplan mit der freien Wahl des Stromanbieters. Denn prinzipiell kann man jeden dynamischen Tarif einbinden. Die Voraussetzung für den Einstieg in den Strommarkt ist allerdings, dass ein intelligentes Messsystem (iMSys) installiert ist. Neu- und Bestandskunden mit einem Hauskraftwerk können es bei Bedarf über E3/DC und das Partnerunternehmen Inexogy beziehen und installieren lassen. Der Installateur des Hauskraftwerks kann den Smart Meter selbst einbauen, weil E3/DC mit den Partnern den Messstellenbetrieb organisiert. Somit entstehen nur minimale Verwaltungsaufwände.

Über die Nutzung AI-360°-Software entscheiden Kund:innen selbst, indem sie die neue Funktion über die E3/DC-App aktivieren. Das individuelle Lastprofil – entscheidend für den Stromeinkauf im dynamischen Tarif – ermittelt die KI über die Betriebsdaten des Hauskraftwerks und über Wetterprognosen. Dabei soll sie die Ladestrategie anhand der Betriebsdaten kontinuierlich weiter optimieren.

Mit der Aktivierung der-AI 360°-Funktion bekommen Kund:innen die Ergebnisse im E3/DC-Portal angezeigt. Der auf die günstigsten erreichbaren Preise gesteuerte Strombezug ist nach dem solaren Eigenverbrauch das zweite wesentliche Instrument, um Kosten zu senken. Das Potenzial ist abhängig von Faktoren wie dem Strombedarf, den Konditionen des gewählten Tarifs, der Speichergröße, dem Wärmekonzept und dem Ladeverhalten des E-Fahrzeugs. In jedem Fall aber rechnet E3/DC mit erheblichen zusätzlichen Einsparungen im Vergleich zum konventionellen Strombezug aus dem Netz.

Quelle: E3/DC | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH