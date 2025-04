Mage Autark: Neue Marke für Photovoltaik-Komplettpakete

Unter der Marke Mage Autark können Fachhandwerker ein Pakete aus PV-Modulen, Speichern und Regelungssoftware beziehen. Auch Serviceleistungen von der Anlagenplanung über Logistik bis zum After Sales gehören zum Angebot.

Der Anbieter von Dachkomponenten, die Mage Roof & Building Components GmbH, bietet unter der Marke Mage Autark nun auch Photovoltaik-Anlagen an. Das Konzept Mage Autark soll Komponenten-Pakete aus PV-Modulen, Speichern und Regelungssoftware mit Serviceleistungen vereinen – von Anlagenplanung über Logistik bis After Sales. Ziel ist es, dass Fachhandwerker einen großen Teil an zeitintensiven Teilaufgaben ihrem zentralen Fachberater bei Mage überlassen. Zum Beispiel die bedarfsgerechte Planung von Indach- und Aufdach-Anlagen für Ein- und Zweifamilienhäuser, sowohl im Neubau als auch im Bestand.

Mage liefert alle Komponenten aus einer Hand und ist auch zentraler Ansprechpartner für Garantiefragen. Zur Verfügung stehen hochwertige PV-Module des Herstellers Sonnenstromfabrik und ein flexibles modulares Batteriespeicher-System mit Hybrid-Wechselrichter samt Erstmontage-Support. Das Ubbink-Batteriespeicher-System mit integriertem Wechselrichter soll einfach installierbar und erweiterbar sein. Es zeichnet sich laut Anbieter durch hohe Brand- und Datensicherheit sowie Smart-Home-Fähigkeit aus. PV-Montagesysteme von Renusol und eine Energie-Management-App von Voltara komplettieren das System.

Um Endkunden oder weiteren Baubeteiligten optimale Transparenz zu verschaffen, unterstützt Mage Autark Partner-Betriebe mit detaillierten Projektberichten. Enthalten sind unter anderem Simulationsergebnisse der Wirtschaftlichkeit, Berechnung der String-Auslegung, Verschattungsanalyse und Modulbelegung in 3D sowie eine professionelle Ertragsprognose der PV-Anlage.

Anbieterin des Konzeptes ist die Mage Roof & Building Components GmbH, die in der Baubranche seit über 60 Jahren Kundennähe, partnerschaftliche Services und umfassendes Praxis-Know-how praktiziert.

Quelle: Mage | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH