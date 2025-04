Axpo baut zwei Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Schleswig-Holstein

Foto: Axpo Axpo will den Ausbau der erneuerbaren Energien in Europa vorantreiben.

Das Unternehmen Axpo, größter Stromproduzent in der Schweiz, will seine Präsenz auf dem deutschen Solarmarkt ausbauen. Zwei Solarkraftwerke in der Nähe von Kiel befinden sich zurzeit im Bau.

Der Schweizer Stromversorger Axpo hat mit dem Bau von zwei Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Norden Deutschlands begonnen. Die neuen Projekte sieht das Unternehmen als einen wichtigen Schritt in der Strategie von Axpo, die Präsenz auf dem deutschen Solarmarkt auszubauen. Die beiden Solarparks entstehen in den Gemeinden Borgdorf-Seedorf und Eisendorf, rund 30 Kilometer südwestlich von Kiel. Zusammen erstrecken sie sich über eine Fläche von mehr als 38 Hektar. Die Photovoltaik-Großanlage in Borgdorf-Seedorf soll eine Leistung von 30 MW aufweisen, der Solarpark in Eisendorf erreicht 15 MW. Die Inbetriebnahme der beiden Solarkraftwerke ist bis Ende 2025 geplant. Die Photovoltaik-Freiflächenanlagen sollen mit modernster Technologie ausgestattet werden und Axpo hat sie so konzipiert, dass sie zur regionalen Stromversorgung beitragen. Das Wachstum im deutschen Markt ist ein zentraler Bestandteil der Axpo-Strategie zur Stärkung der Position im europäischen Markt für erneuerbare Energien. „Deutschland ist ein wichtiger Markt für unsere Solaraktivitäten“, sagt Antoine Millioud, Leiter des Solargeschäfts bei Axpo. Die Photovoltaik-Projekte stünden exemplarisch für die langfristige Vision von Axpo, den Ausbau der erneuerbaren Energien in Europa voranzutreiben. Projektdetails im Überblick Borgdorf-Seedorf: 30 MW Leistung, rund 20 Hektar Fläche

Eisendorf: 15 MW Leistung, rund 18 Hektar Fläche

Gesamte jährliche Stromproduktion: über 45,5 GWh Quelle: Axpo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH