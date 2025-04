Die Richtlinie VDI 4657 Blatt 2 bietet Leitlinien für die Auswahl, Dimensionierung und Integration von thermischen Energiespeichern in Gebäudeenergiesysteme. Sie liegt im Entwurf vor.

Die Richtlinie VDI 4657 Blatt 2 „Planung und Integration von Energiespeichern in Gebäudeenergiesysteme – Thermische Energiespeicher (TES)“ soll bei der Planung von Wärmespeichern helfen. Thermische Energiespeicher (TES – Thermal Energy Storage) helfen, Schwankungen zwischen Energieerzeugung und -verbrauch auszugleichen, indem sie überschüssige Wärme aus Solarthermie-Anlagen oder Wärmepumpen für späteren Gebrauch speichern. Ferner tragen sie wesentlich zur Energieeffizienz, zur Integration erneuerbarer Energien und zur Reduzierung von CO₂-Emissionen bei.

Thermische Energiespeicher spielen eine entscheidende Rolle beim Ausgleich von Leistungsschwankungen und zeitlichen Differenzen zwischen Energieerzeugung und -bedarf. Somit übernehmen sie eine wichtige Funktion im Lastmanagement von Gebäuden. Während Gebäudemassen und Verteilsysteme wie Heiz- und Kühlflächen sowie Rohrleitungen indirekt als Wärmespeicher wirken, können sie nicht gezielt als solche eingesetzt werden. Daher ist es essenziell, die passende Speichertechnologie und -bauart auszuwählen, das Lastmanagement zu berücksichtigen und die Integration in die Anlagentechnik sowie die Speichergröße entsprechend zu planen und zu dimensionieren.

Die Richtlinie VDI 4657 Blatt 2 soll umfassende Leitlinien für die Auswahl, Dimensionierung und Integration für thermische Energiespeicher in Gebäudeenergiesysteme bieten. Dabei konzentriert sie sich auf die Wärme, die Speicher aufnehmen oder abgeben könenn, und beschreibt einen Planungsprozess, mit dem man die Auswahl und Bemessung von Speichern für sensible und latente Wärme durchführen kann. Die Ausführungen beziehen sich auf thermische Energiespeicher in Wärme- und Kälteanwendungen.

Die VDI 4657 Blatt 2 „Planung und Integration von Energiespeichern in Gebäudeenergiesysteme – Thermische Energiespeicher (TES)“ ist im Januar 2025 als Entwurf erschienen und für 121,20 Euro bei DIN Media erhältlich. Einsprüche zum Entwurf kann man über das elektronische Einspruchsportal einreichen. Die Einspruchsfrist endet am 30.04.2025.

Auch zu Stromspeichern hat die VDI eine Richtlinie erarbeitet. Das in Anhang A der VDI 4657 Blatt 3 beschriebe Webtool zur Auslegung von Stromspeichern ist kostenlos unter diesem Link verfügbar.

Quelle: VDI | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH