Jackery: neue Batteriespeicher für Balkonkraftwerke bis zu 2,8 kW

Einen neuen Speicher für Steckersolargeräte präsentiert die kalifornische Jackery. Das kaskadierbare System kann eine PV-Eingangsleistung von 2,8 Kilowatt wiedergegeben.

Das US-Unternehmen Jackery geht zur Intersolar mit einer neuen Version seiner Batteriespeicher für Balkonkraftwerke an den Markt. Laut Pressemitteilung ist das HomePower 2000 Ultra ein kaskadierbares System, das eine Solarleistung von maximal 2,8 Kilowatt (kW) aufnehmen kann. Das neue System sei eine Weiterentwicklung des Konzepts eines transportablen Plug-and-Play Balkonkraftwerks. Die Grundeinheit bestehe aus einem LiFePO4-Akku mit 2 Kilowattstunden (kWh) Leistung. Dieses sei über Zusatzbatterien auf bis zu 8 kWh erweiterbar und liefere damit eine PV-Eingangsleistung von bis zu 2800 Watt. Gemäß Solarpaket I speise das System bis zu 800 Watt Wechselstrom ins Hausnetz ein. Zwei unabhängige MPPT-Eingänge – bis zu 2000 W – erlaubten flexible Kombinationen mit neuen oder bestehenden PV-Modulen.

Unter optimalen Bedingungen ließen sich mit dem System bis zu 3360 kWh Solarstrom pro Jahr erzeugen. Die Ladedauer bei hybrider Netz- und PV-Ladung von 0 auf 80 Prozent liege ferner bei 52 Minuten. Die neuen Batteriespeicher für Balkonkraftwerke verfügten über ein automatisiertes Energiemanagement. Die intelligente App-Steuerung analysiere dabei dynamische Stromtarife und optimiere Lade- und Entladezeitpunkte automatisch.

In Kombination mit Shelly Smart Metern lasse sich der gesamte Energiefluss im Haushalt in Echtzeit überwachen und steuern, um den Eigenverbrauchsanteil zu steigern. Mit hoher Messgenauigkeit erkenne der HomePower 2000 Ultra kleinste Verbrauchsschwankungen und reagiere in weniger als einer Sekunde. Der Standby-Verbrauch betrage 3 Watt über Nacht.

