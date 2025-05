Eine neue Reinigungstechnologie nutzt Körperschall, um Verunreinigungen wie Staub und Sand berührungslos von Solarmoduloberflächen zu lösen – ganz ohne Wasser und mechanischen Abrieb.

Immer mehr Solarparks entstehen in Wüstenregionen, um hier die hohe Sonneneinstrahlung zur Energiegewinnung zu nutzen. Doch verschmutzte PV-Module führen zu einem Ertragsverlust von bis zu 20 Prozent. Wie lassen sich großflächige und schwer zugängliche Photovoltaik-Anlagen effektiv von Staub und Sand befreien, ohne dabei zu viel Wasser zu verschwenden oder empfindliche Moduloberflächen zu beschädigen? Im Forschungsprojekt „AkSoRe – Akustische Reinigung von Photovoltaik-Modulen“ arbeitet das Fraunhofer IDMT an einem Verfahren zur automatischen Reinigung von Photovoltaik-Modulen mittels Körperschall. Einen ersten Demonstrator stellt das Institut gemeinsam mit dem Projektpartner Silberform AG auf der Intersolar Messe in München vor.

Das Herzstück des Projekts ist ein neuartiges Verfahren zur Reinigung von PV-Modulen durch gezielte mechanische Schwingungen. Dabei nutzt die Technologie Körperschall, um Verunreinigungen wie Staub und Sand berührungslos von den Moduloberflächen zu lösen – ganz ohne Wasser und mechanischen Abrieb und nahezu wartungsfrei. Nach Einschätzung des Fraunhofer IDMT wächst der Markt für die Reinigung von Photovoltaik-Modulen rasant. Allein bis 2033 wird ein weltweites Marktvolumen von rund 1,85 Milliarden US-Dollar erwartet. Gerade in Regionen mit hoher Staubbelastung und Wasserknappheit besteht also ein enormer Bedarf an nachhaltigen, wartungsarmen Lösungen.

„Mit unserer akustischen Reinigungstechnologie wollen wir genau hier ansetzen und einen echten Mehrwert für die Solarbranche schaffen. Unser Ziel ist es, die Energiegewinnung durch PV-Anlagen noch nachhaltiger und effizienter zu gestalten“, sagt Projektleiter Andreas Männchen vom Fraunhofer IDMT.

Ferner zeigen die Entwicklungspartner Silberform AG und Fraunhofer IDMT auf dem gemeinsamen Messestand auf der Intersolar in Halle A2, Stand 236 einem Demonstrator, wie die akustische Reinigung von Photovoltaik-Modulen mit Körperschall funktioniert.

Quelle: Fraunhofer IDMT | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH