Anlässlich der Intersolar präsentiert Sungrow den neuen Energiespeicher Powerstack 255CS und den modularen, bis 9,6 MW erweiterbaren Wechselrichter 1+X 2.0. Beide Produkte sind für gewerbliche Anwendungen konzipiert.

Sungrow, chinesischer Hersteller von PV-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen (ESS), wird auf der Intersolar 2025 vom 7. bis 9. Mai ein umfangreiches Portfolio an Erneuerbare-Energie-Lösungen vorstellen. Dieses umfasst nicht nur neueste Entwicklungen aus den Bereichen PV und ESS, sondern auch KI-basierte Software.

Erstmalig präsentiert das Unternehmen den neuen Gewerbe-Batteriespeicher Powerstack 255CS mit 257 kWh Speicherkapazität. Laut Unternehmen bietet der neue Gewerbespeicher hohe Effizienz, Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit sowie optimierte Betriebs- und Wartungskosten. Darüber hinaus wird Sungrow erstmals in Europa den mit dem iF Design Award ausgezeichneten modularen Wechselrichter 1+X 2.0 präsentieren. Dieser lässt sich flexibel von 800 kW bis 9,6 MW konfigurieren. Dabei kann man bis zu zwölf Geräte parallel einsetzen. Somit lässt sich der Photovoltaik-Wechselrichter flexibel an unterschiedlichste Szenarien anpassen. Zudem stellt das Unternehmen einen neuen Hybrid-String-Wechselrichter für den gewerblichen und industriellen Bereich vor.

Für Betreiber von Erneuerbare-Energien-Anlagen ist ein effektives Daten- und Energiemanagement von großer Bedeutung. Sungrow zeigt hierfür seine Softwarelösungen iHomeManager 2.0 und iSolarCloud. Diese ermöglichen eine nahtlose Vernetzung mit anderen Energiesystemen sowie optimiertes Energiemanagement zur Senkung der Kosten. Der iHomeManager optimiert den Eigenverbrauch und zentralisiert das Energiemanagement für Haushalte. Die neue Funktion „Dynamic Tariff“ der iSolarCloud nutzt eine speziell entwickelte KI-Technologie, um den Energieverbrauch und den Stromhandel effizient zu steuern.

Zudem zeigt Sungrow auch sein komplettes Portfolio an Mikro-Wechselrichtern von 450 bis 1.600 Watt Leistung und die Augmented Reality (AR) – ein Tool für Kunden zur Visualisierung der Sungrow-Produkte auf eigenen mobilen Endgeräten.

Außerdem präsentiert Sungrow auf der Fachmesse Power2Drive, die im Messeverbund mit der Intersolar stattfindet, sein Sortiment an Ladelösungen für Elektrofahrzeuge präsentieren.

Sungrow ist 2025 in München mit den Ständen B3.310 – B3.410 auf der Intersolar und den Stand B6.109 auf der Power2Drive vertreten.

