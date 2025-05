Das Berliner Unternehmen Solar Estate entwickelt und betreibt Mieterstromprojekte. Bei diesen soll in Zukunft der Energieversorger EnBW als Reststromversorger und Abrechnungsdienstleister involviert sein.

Der Mieterstromanbieter Solar Estate arbeitet in Zukunft mit dem Energieversorger EnBW zusammen. Ziel der Kooperation ist es, Mieter:innen und Vermieter:innen zu ermöglichen, Photovoltaik-Strom vom eigenen Dach zu nutzen. Das soll unkompliziert und effizient geschehen. Dabei übernimmt die Berliner Solar Estate die Rolle des Projektentwicklers und Betreibers. Von der Planung über die Installation bis hin zur langfristigen Betreuung. So wollen die Partner Mieterstromprojekte komplett aus einer Hand realisieren. Die EnBW agiert als Reststromversorger und Abrechnungsdienstleister. Der Energieversorger liefert den zusätzlichen Strom, den die Mieter:innen nachts oder bei schlechtem Wetter benötigen. Zudem übernimmt er dessen Abrechnung, die außerdem transparent sein soll.

So sollen Vermieter und Mieter gleichermaßen von günstigem Solarstrom direkt vom eigenen Dach profitieren, ohne Umwege durchs öffentliche Netz. „Es ist uns ein Anliegen, die Energiewende voranzubringen und das gewaltige Potenzial von Photovoltaik im Mehrfamilienhaus- sowie Gewerbesektor zu nutzen. Nach unseren Schätzungen handelt es sich um rund zwei Millionen Gebäude, bei denen PV-Projekte umgesetzt werden können“, sagt Noah Nardini, Geschäftsführer vom Mieterstromanbieter Solar Estate. Mieterstrom wirke auf den ersten Blick simpel – ist in der Praxis aber oft komplex, seien es technische oder steuerliche Herausforderungen. „Gemeinsam mit der EnBW können wir diese Hürden überwinden und das enorme Potenzial solcher Projekte zügig verwirklichen.“, so Nardini.

EnBW bringt Energiekompetenz in eine Partnerschaft ein, die den Mieterstrommarkt vereinfachen und skalierbar machen soll. „Denn nur wenn Projekte wirtschaftlich, rechtssicher und einfach umzusetzen sind, schaffen wir es, solare Energieversorgung in der Breite zu realisieren“, sagt Alexander Conreder, Leitung Wohnungswirtschaft bei der EnBW AG

Quelle: Solar Estate | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH