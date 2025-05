Enercity Contracting: Wärmenetz für Berufsschulcampus in Bremen-Nord

Aus dem ehemaligen Sortiergebäude der einstigen Bremer Woll-Kämmerei soll ein Berufsschulzentrum werden. Enercity Contracting versorgt das Gebäude über ein Nahwärmenetz.

Die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH gestaltet im Auftrag der Senatorin für Kinder und Bildung einige historische Gebäude der ehemaligen Woll-Kämmerei in ein Berufsschulzentrum um. Bereits in diesem Jahr soll die Versorgung der aktuell im Umbau befindlichen Gebäude mit klimafreundlicher Wärme erfolgen. Möglich wird dies, weil die Enercity Contracting Nord GmbH in Bremen-Nord die Abwärme vom Heizkraftwerk Blumenthal nutzt und in das neu errichtete Wärmenetz einspeist. Ferner schreitet der Netzausbau parallel voran. Somit kann man demnächst auch weitere Kunden anschließen.

„Mit dem modern und gut ausgestatteten Campusneubau führt die Stadt Bremen die berufsbildenden Schulen aus Bremen-Nord mit bis zu 4.000 Schülerinnen und Schülern zusammen. Dadurch entstehen Synergien im gemeinsamen Schulbetrieb“, sagt Projektleiter Daniel Schaefer von der WFB. Zunächst entsteht das künftige Schulgebäude für die Berufsschule Blumenthal aus den seit Jahren ungenutzten historischen Hallen 43 und 44, die früher Lohnkontor, eine Kranken- und Sparkasse, ein Packkontor, Musterlager, Wollböden und Sortieranlagen umfassten. Die Renovierung dieser fünf Geschosse auf knapp 90 Metern Länge und 22 Metern Breite erfolgt unter Beachtung des Denkmalschutzes. Der Schulbetrieb des neuen Schulzentrums Blumenthal soll 2026 starten.

Später sollen weitere Gebäude und Neubauten für die berufsbildenden Module aus Vegesack, des Schulzentrums an der Alwin-Lonke-Straße und der Berufsbildenden Schule für Metalltechnik in Oslebshausen folgen. Ferner sollen neben den Berufsschulen auch kleinere Gewerbe- und Handwerksbetriebe auf das kämmerei-Gelände einziehen. Somit können Schülerinnen und Schüler dann dort erste Berufserfahrungen sammeln.

Aufbau vom Wärmenetz in Bremen-Nord

Das Heizkraftwerk im Kämmerei-Quartier in Bremen-Nord versorgte einst die Woll-Kämmerei. Im Jahr 2004 hatte man das Kohlekraftwerk auf die Abfallverbrennung umgestellt. Durch das Ende der Woll-Kämmerei im Jahr 2009 war viel Abwärme lange Zeit ungenutzt geblieben. Enercity Contracting erschließt nun dieses Potenzial und baut im Umfeld des Heizkraftwerks eine neue Wärmeversorgung auf.

„Gemeinsam mit unserem Projektpartner hkw blumenthal, dem Eigentümer des Heizkraftwerks, wollen wir das Potenzial heben und die bislang nicht genutzte Abwärme zur Wärmeversorgung von Großkunden wie Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Wohnquartieren einsetzen“, sagt Sascha Brandt von Enercity Contracting, einer 100-Prozent-Tochter des Energieunternehmens Enercity. „Der Berufsschulcampus ist unser erster neuer Kunde direkt im Kämmerei-Quartier. Für den wachsenden Berufsschulcampus und auch für die vor Ort ansässigen Unternehmen werden wir das Wärmenetz im Kämmereiquartier über die nächsten Jahre schrittweise erweitern und so die Wärmewende vorantreiben.”

Quelle: Enercity | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH