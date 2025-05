Der neue Batteriespeicher Taytan von Tesvolt ist ein modular stapelbares System mit 6,25 bis 18,75 kWh Speicherkapazität. Das Unternehmen hat ihn für kleineres Gewerbe und den Wohnungsbau konzipiert.

Tesvolt, Anbieter von Energiespeicherlösungen für Gewerbe und Industrie, hat auf der EES Europe Messe in München seinen neuen Batteriespeicher Taytan vorgestellt. Das System besteht aus Batteriemodulen, die man aufeinander steckt und die ohne externe Kabel auskommen. Je nach gewünschter Speicherkapazität kann man drei bis zehn Module stapeln. Die Batteriemodule für den neuen Stromspeicher fertigt Tesvolt in der neuen Gigafab in Wittenberg. Deshalb können Projektplaner künftig einen „Made in Europe“-Förderbonus beantragen, wie es ihn in Österreich ab Juni geben soll, wenn sie den Tesvolt Taytan einsetzen. Das Batteriesystem ist laut Hersteller so konzipiert, dass es mit verschiedenen Wechselrichtern funktioniert. Zudem soll es durch den Einbau von Infineon-Chips sicher gegen Cyberangriffe sein. Denn die Chips von Infineon bieten laut Hersteller auf dem Markt die höchste Sicherheit gegen Cyberangriffe Der Hersteller gibt eine 12-Jahre-Performance-Garantie.

„Obwohl der neue Speicher in Deutschland produziert wird, spielt er preislich im selben Feld wie vergleichbare chinesische Speicher. Das schaffen wir, weil wir in unserer neuen Gigafab in Wittenberg in hoher Stückzahl produzieren können und ausgeklügelte Fertigungsprozesse entwickelt haben“, sagt Simon Schandert, CTO und Mitgründer der Tesvolt AG. Zudem böte das Unternehmen einen Vor-Ort-Service und habe auch alle Ersatzteile direkt in Wittenberg auf Lager.

Jedes Batteriemodul hat eine Speicherkapazität von 6,25 kWh. Der Tesvolt Taytan startet bei drei Modulen, also bei einer Gesamtkapazität von 18,75 kWh. Mit zehn Module erreicht der neue Stromspeicher seine maximale Gesamtkapazität von 62,5 kWh. Bis zu vier Batteriespeicher kann man parallel über einen Wechselrichter betreiben.

Tesvolt Taytan passiv gekühlt

Der neue Batteriespeicher kommt ohne aktives Kühlsystem aus. Die Batteriemodule geben ihre Wärme an das Metallgehäuse ab und werden so über die Umgebungstemperatur gekühlt. Auch ein aktives Heizsystem ist nicht nötig. Der Speicher kann laut Hersteller bei Außentemperaturen von -20 bis 50 Grad betrieben werden und ist outdoorfähig.

Der Tesvolt Taytan ist laut Hersteller robust gebaut. Sein Metallgehäuse erfüllt die Vorgaben der hohen Schutzklasse IP55. Sichere LFP-Zellen und sein intelligentes Batteriemanagementsystem sollen für hohe Leistung und Sicherheit sorgen. Der Speicher soll mit ausgewählten AC-basierten Wechselrichtern und Hybridwechselrichtern verschiedener Hersteller funktionieren. Der Produktionsstart ist noch in diesem Jahr geplant. Mittelfristig soll der Batteriespeicher dann auch für den Energiehandel genutzt werden können.

In Österreich erhalten Projekte mit Batteriespeichern aus europäischer Fertigung ab dem 23. Juni eine bis zu 20% höhere Förderung. Das soll Europa als Industriestandort stärken. „Wir gehen davon aus, dass andere europäische Länder diesem Beispiel folgen werden“, sagt Schandert.

Quelle: Tesvolt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH