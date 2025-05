Wasserstoff-Potenzial-Atlas zeigt geeignete Standorte für Elektrolyseure

Wo ist der Einsatz von Elektrolyseuren in Deutschland besonders sinnvoll? Ein Konsortium aus Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Verbänden hat im Projekt PoWerD einen Wasserstoff-Potenzial-Atlas bereitgestellt.

Der Wasserstoff-Potenzial-Atlas zeigt räumlich aufgelöst geeignete Standorte auf und berücksichtigt dabei unterschiedliche Szenarien mit diversen Geschäftsmodellen. Die Projektpartner identifizierten dabei die Standorte nach Potenzialen für den Wasserstoffbedarf der Industrie und den Verkehr, insbesondere für Busse und Züge. Darüber hinaus betrachteten sie die regionale Verfügbarkeit erneuerbarer Energien und die Nutzung der Koppelprodukte Sauerstoff und Wärme, die bei der Elektrolyse neben Wasserstoff entstehen. Den Sauerstoff können Kläranlagenbetreiber nutzen, die Abwärme kann in Wärmenetze fließen oder industrielle Prozesse antreiben. „Die Nutzung der Koppelprodukte Wärme und Sauerstoff in kommunalen Kläranlagen trägt zur Nachhaltigkeit des Gesamtsystems bei, indem die Kläranlagen ihren Energieverbrauch durch den Einsatz von Elektrolysesauerstoff im Reinigungsprozess reduzieren sowie den ökologischen Fußabdruck der Reinigungsprozesse verbessern können“, sagt Heidrun Steinmetz, Professorin vom Fachgebiet Ressourceneffiziente Abwasserbehandlung der RPTU in Kaiserslautern.

Der aus den Absatzpotenzialen ermittelte Elektrolyseur-Standort bezieht auch mögliche Transportkosten und die dazu notwendige Verdichtung des Wasserstoffs ein. Auch die künftige Entstehung einer Wasserstoffinfrastruktur in Form von Pipelines findet Berüchsichtigung, da sie den Transport mittels LKW obsolet machen oder zumindest verringern kann. Darüber hinaus sollen die Standorte für Elektrolyseure einen netzdienlichen Betrieb ermöglichen.

Norddeutsche Standorte mit Kostenvorteilen

Ein entscheidender Faktor für die kostengünstige Produktion von grünem Wasserstoff ist die Verfügbarkeit erneuerbarer Energien. Der Norden Deutschlands weist deutliche Vorteile bei der Bereitstellung durch Windenergie auf, während die Unterschiede bei der Sonneneinstrahlung weniger ins Gewicht fallen „Im Stromnetz finden sich daher geeignete Standorte für größere Elektrolyseure vor allem im Norden und insbesondere in der Nähe von Offshore-Verknüpfungspunkten“, erklärt Clara Büttner, Teilprojektleiterin an der Hochschule Flensburg. Elektrolysestandorte, die man mit norddeutschem Windstrom betreibt, profitieren daher von Kostenvorteilen.

Auch die Verwertung von Koppelprodukten wie Abwärme und Sauerstoff konnte in den untersuchten Business Cases die Wasserstoffkosten senken. Diese Optionen sind oft realisierbar, stellen jedoch keine entscheidenden Faktoren für die Standortwahl dar.

Dagegen spielt das zukünftige deutsche Wasserstoff-Kernnetz eine zentrale Rolle bei der Standortbewertung. „Ideal sind Elektrolysestandorte häufig auf Arealen ehemaliger fossiler Kraftwerke oder Industrieparks, die über eine gut ausgebaute Infrastruktur verfügen“, sagt Jochen Behrens, Projektleiter am Fraunhofer ISE. „Der Atlas zeigt, dass das Potenzial in der Fläche vor allem durch den Einsatz von Wasserstoff im öffentlichen Personennahverkehr entsteht“, ergänzt Klaus Stolzenburg, Geschäftsführer des Ingenieurbüros Planet.

Wasserstoff-Potenzial-Atlas für Projektierer, Energieversorger und Kommunen

Der Wasserstoff-Potenzial-Atlas kann von Projektierern, Energieversorgern, Kommunen und Behörden zur Identifikation geeigneter Anlagenstandorte verwendet werden. Er zeigt für die Standorte verschiedene Kennzahlen auf, die für eine Investitionsentscheidung richtungsweisend sind: neben der Elektrolysekapazität auch die Wasserstoffgestehungs- und -bereitstellungskosten, die Potenziale zur Nutzung Erneuerbarer Energien zur Elektrolyse und der jährliche Energiebedarf.

Am Projekt beteiligt waren neben dem Fraunhofer ISE als Projektkoordinator die Hochschule Flensburg und die Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau, der Deutsche Wasserstoff-Verband e.V., der bundesweite Energieversorger Green Planet Energy, das auf den Einsatz von Wasserstoff spezialisierte Ingenieurbüro Planet sowie Greenventory, ein Spin-Off des Fraunhofer ISE und des Karlsruher Institut für Technologie. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat das Projekt mit knapp 2,5 Millionen Euro gefördert.

Der Wasserstoff-Potenzial-Atlas ist unter diesem Link zu finden.

Quelle: Fraunhofer ISE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH