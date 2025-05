Neuer Megawattspeicher für Handel an der Strombörse

Den Megawattspeicher KB.eSAVE hat das Unternehmen KB.Energy speziell für den hochdynamischen Handel an der Strombörse konzipiert.

Das Unternehmen KB.energy aus dem niedersächsischen Bassum hat auf der Intersolar in München den Megawattspeicher KB.eSAVE vorgestellt. Den KB.eSAVE hat das Unternehmen in Niedersachsen gemeinsam mit der Stodia GmbH, einem Unternehmen in der Batterie- und Messtechnik aus Gifhorn, entwickelt. Er wird vor Ort mit Standardbauteilen der Industrie gefertigt. Alle Komponenten, mit Ausnahme der Batteriezellen, stammen aus Deutschland. Der Megawattspeicher ist skalierbar und handelt vollautomatisch über einen Trader an der Strombörse. „Wir haben den KB.eSAVE speziell für diesen hochdynamischen Handel konzipiert“, sagt Dirk Labudda, Geschäftsführer von KB.energy.

KB.energy und STodia setzen bei ihrem Batteriespeicher auf eine patentierte Einzelbauweise. Dabei steuern und überwachen sie jede Zelle separat. „Das Single Cell Loading sorgt für Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit“, sagt Labudda. Der KB.eSAVE benötige dank seiner Batteriearchitektur und des Batteriemanagements keine Ruhephasen. Man garantiere eine Restkapazität von 80 Prozent nach 20 Jahren oder 10.000 Vollladezyklen. Es werden ausschließlich Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LiFePO4) eingesetzt. Für den Outdoor-Einsatz ist das Batteriespeichersystem in einem oder mehreren stapelbaren 40-Fuß-Containern eingebaut. Darin sind auch die Wechselrichter und die Netzschutztechnik enthalten.

Laut Geschäftsführer Labudda hätten Gespräche auf der Intersolar bestätigt, dass die Hürden bei der Realisierung von Großbatteriespeicherprojekten vor allem der Netzausbau und die Finanzierung sind. „Daher bündeln wir alle Kompetenzen zur Planung, Umsetzung und zum Betrieb von Speicherprojekten“, so Labudda. Zudem würden hauseigene Experten auch bei Lösungen zu Finanzierungen, Mietkauf oder Leasing unterstützen.

Vier Einsatzfelder sieht das Unternehmen für den Megawattspeicher KB.eSAVE: Als Stand-Alone-Speicher, zur Ergänzung für Solarparks, wenn kein Strom produziert wird, zur Wertsteigerung von Gewerbeimmobilien und als Investitionsmöglichkeit für Projektgesellschaften. Die Projektgrößen liegen zwischen drei und 20 Megawatt. Größere Projekte sollen durch die Skalierbarkeit des Megawattspeichers ebenso möglich sein.

Der Markt für Megawattspeicher wächst zurzeit in Deutschland stark.

Quelle: KB.energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH