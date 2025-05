Spie rüstet Energiepark Bad Lauchstädt aus

Spie installiert im Energiepark Bad Lauchstädt in Sachsen-Anhalt die komplette technische Gebäudeausrüstung. Dazu gehören neben Klima- und Kältetechnik auch die Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik sowie die Mess-, Steuer- und Regeltechnik.

Im Energiepark Bad Lauchstädt wird grüner Wasserstoff praxisnah erprobt: von der Erzeugung über Speicherung und Transport bis zur Nutzung. Die Großelektrolyse-Anlage verfügt dabei über eine Leistung von bis zu 30 Megawatt und kann jährlich knapp 27 Millionen Kubikmeter Wasserstoff produzieren. Der erforderliche Strom kommt aus einem nahegelegenen Windpark. Gespeichert wird der grüne Wasserstoff in einer Salzkaverne. Anschließend kann er über eine umgestellte Gaspipeline in das Wasserstoffnetz der ansässigen chemischen Industrie eingespeist werden.

Die Arbeiten wurden kürzlich abgeschlossen. Auftraggeber ist die Elektrolyse Mitteldeutschland GmbH, ein Joint Venture der VNG Handel & Vertrieb GmbH und der Uniper Hydrogen.

Teamarbeit im Projekt

Bei dem Projekt arbeiteten die beiden Geschäftsbereiche Building Technology & Automation und Industry Services & Wind zusammen. „Mit unserer modernen technischen Gebäudeausrüstung schaffen wir die Grundlage für einen reibungslosen Betrieb des Energieparks“, sagt Marcel Kunert, Projektleiter bei Spie Wiegel aus dem Geschäftsbereich Building Technology & Automation von Spie Germany Switzerland Austria. Energieeffizienz stehe dabei im Mittelpunkt, so Kunert weiter.

Thomas Gröne, Mitglied der Geschäftsführung von Spie Gesa aus dem Geschäftsbereich Industry Services & Wind, ergänzt: „Unser Ziel ist es, den Energieverbrauch und die CO 2 -Emissionen der Gebäude so gering wie möglich zu halten.“ Deshalb erfolge die klimafreundliche Kälte- und Wärmeerzeugung für das Verwaltungsgebäude, die Energiezentrale, die Elektrolysehalle und das Wasseraufbereitungsgebäude beispielsweise über eine reversible Wärmepumpe. Die installierte Mess-, Steuer und Regelungstechnik für die technische Gebäudeausrüstung stellte zudem den effizienten Regelbetrieb der Anlage sicher, so Gröne.

Weitere Stimmen zum Projekt

„Unser Kunde erhält den gewünschten Leistungsumfang aus einer Hand. Das spart Zeit und reduziert Schnittstellen zwischen den einzelnen Gewerken“, so Dennis Mausberg, Leiter des Geschäftsbereichs Industry Services & Wind.

Jörn Ettenhofer, Leiter des Geschäftsbereiches Building Technology & Automation von Spie Germany Switzerland Austria, fügt an: „Der Energiepark Bad Lauchstädt ist ein wichtiger Schritt für die Energiewende und den Aufbau einer nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft in Mitteldeutschland“, betont Jörn Ettenhofer, Leiter des Geschäftsbereiches Building Technology & Automation von SPIE Germany Switzerland Austria.

Über Spie

Spie Germany Switzerland Austria ist eine Unternehmenseinheit der SPIE Gruppe und ein Multitechnik-Dienstleister für Gebäude, Anlagen und Infrastrukturen. Die SPIE Gruppe bietet multitechnische Dienstleistungen in den Bereichen Energie und Kommunikation an.

Quelle: Spie Gruppe | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH