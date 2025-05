Brandenburg will Bürokratie bei Agri-Photovoltaik-Projekten abbauen

Brandenburg plant die Beschleunigung der Umsetzung von kleinflächigen Agri-PV-Anlagen in der Nähe von Hofställen. Die Lindhorst Gruppe begrüßt den Gesetzentwurf zur Verwaltungsvereinfachung in den Bereichen Landnutzung und Umwelt in Brandenburg.

Die Lindhorst Gruppe, ein in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft sowie erneuerbare Energien aktiver Unternehmensverbund, begrüßt die derzeitigen Bemühungen der Brandenburgischen Landesregierung zum Abbau von Bürokratie. So plant die Koalition aus SPD und BSW derzeit das Gesetz zur Verwaltungsvereinfachung in den Bereichen Landnutzung und Umwelt, das in die Zuständigkeit des Ministeriums für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz fällt. Dabei umfasst der Entwurf neben der Genehmigungsfreiheit der Sanierung von Hochwasserschutzanlagen und der Änderung des Landesimmissionsschutzgesetzes auch die Änderung des Brandenburgischen Naturschutzausführungsgesetzes, wonach es in Landschaftsschutzgebieten in Brandenburg keiner Genehmigung mehr für die Errichtung von landschaftsintegrierter Agri-Photovoltaik-Nutzung im Sinne des § 35 Absatz 1 Nummer 9 BauGB bedarf.

„Als Landbesitzer und -bewirtschafter in Brandenburg begrüßen wir den aktuellen Vorstoß der Landesregierung zum Bürokratieabbau sehr“, sagt Alexander Quenzel, Liegenschafts- und Projektmanager der Lindhorst Gruppe. „Die Beschleunigung der Umsetzung von vor allem kleinflächigen Agri-PV-Anlagen in der Nähe von Hofställen ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer zügigen Energiewende zur Erreichung der Klimaziele 2040.“

Ferner würde das neue Gesetz an die Verbesserungen Agri-Photovoltaik in Brandenburg aus dem Jahr 2023 in Bezug auf Bebauungspläne in Landschaftsschutzgebieten mit Fokus beispielsweise auf Standortwahl, Flächen- und Anlagengrößen anknüpfen. „Für uns stehen mit den derzeitigen klimatischen Änderungen in der Region, wie für viele landwirtschaftliche Unternehmen, vor allem die Diversifizierung der Einnahmequellen und damit die Arbeitsplatz- und Zukunftssicherung für unsere Standorte im Fokus“, so Quenzel

In der letzten Sitzung des Landtags vom 22. Mai 2025 hat dieser die Überweisung des Themas an den Sonderausschuss Bürokratieabbau beschlossen.

Quelle: Lindhorst Gruppe | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH