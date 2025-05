Meyer Burger stoppt Photovoltaik-Modulfertigung in den USA

Wegen fehlender finanzieller Mittel muss Meyer Burger die Solarmodulproduktion in Goodyear stoppen und entlässt 282 Mitarbeitende in den USA.

Der Schweizer Photovoltaik-Hersteller Meyer Burger Technology AG hat mitgeteilt, dass er die Solarmodulproduktion in den USA stoppt. Aufgrund fehlender finanzieller Mittel sieht sich das Unternehmen zu dem Schritt gezwungen, die noch im Hochlauf befindliche Solarmodulproduktion in Arizona zu beenden. Alle noch verbliebenen 282 Mitarbeitenden am Standort Goodyear erhielten die Kündigungen. Die Produktion mit einer Jahreskapazität von 1,4 Gigawatt hat Meyer Burger umgehend eingestellt. Die Zukunft des Standorts ist offen.

Meyer Burger befindet sich weiterhin in Gesprächen zur Restrukturierung mit einer Ad-hoc-Gruppe aus Vertretern von Anleihegläubigern. Betroffen sind zwei durch MBT Systems GmbH ausgegebene und von Meyer Burger Technology AG garantierte Wandelanleihen, die 2027 und 2029 fällig sind.

Die Herstellung von Photovoltaik-Modulen in Deutschland hatte Meyer Burger bereits im Vorjahr eingestellt. Auch die Pläne zur Fertigung von Solarzellen in den USA hat das Unternehmen aufgegeben. Im Solarzellenwerk in Thalheim in Sachsen-Anhalt hatte das Unternehmen im April Kurzarbeit eingeführt. Der Fortbestand von Meyer Burger ist nach der Beendigung der Solarmodulproduktion USA in hohem Maße unsicher und hängt von signifikanten neuen Finanzmitteln sowie der erfolgreichen Umsetzung des Businessplans ab. Bisher hat Meyer Burger auch keinen Jahresbericht für 2024 vorgelegt. Das war für den 15. April 2025 angekündigt. Nach bisher vom Meyer Burger bekanntgegebenen Plänen soll der Jahresbericht aber am 31. Mai vorliegen.

Quelle: Meyer Burger | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH